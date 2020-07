Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 22 de julio  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios no tendrán energía eléctrica este miércoles 22 de julio debido a los trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Fábrica de lácteos Sula

Residencial Portales

Residencial Honduras

Paseo Las Campanas

Residencial El Tablón

Aldea El Suntule

Parte de la montaña de Azacualpa

Los Pinos sector A y B

Residencial Lomas del Dorado



De 8:00 AM a 2:00 PM en el Distrito Central

Distribuidora Carsa

Aldea La Cañada

Bloques S.A.

Maya TV

Universidad Tecnológica de Honduras

Colonia Venecia

Altos de La Venecia

Residencial París

Colonia Víctor F. Ardón

Garsol

Maderas de Olancho

Ciudad Jardín

Residencial Brene

Colonia Bella Oriente

Estadio Emilio Larach

Instituto Técnico Honduras

Colonia Guaymuras

Centro Comercial Villas del Sol



De 8:00 AM a 4:00 PM en Marcovia, Choluteca

Sector del barrio Santa Lucía

Barrio San Juan Bosco

San Pedro Sur

Sector de colonia Víctor Argeñal

Colonia Los Profesores

Ashonplafa

Marcovia

Las Piletas

Antenas de audio video

Piedra Parada

El Carrizo

Renacer

Palenque

Tulito

El Fantacioso

Colonia Lic. Isidro Pineda

Colonia Casipulu

Suragro

Colonia Prados 1 y 2



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula y Villanueva

Colonia Kilómetro 71

Colonia Nuevo Chamelecón

Colonia Lempira 1, 2 y 3

Colonia La Fortaleza

Casa Quemada

Colonia 24 de Abril

Colonia San Jorge

Zoli Cofradía

Envasa 1



De 9:00 AM a 4:00 PM en Yoro

Ciudad de Yoro

Barrio Las Colinas

Las Delicias

Colonia Díaz Chávez I, II y III

Barrio El Pantano

Barrio Santiago

Colonia Porfirio Martínez

Colonia Lando Burgos

Colonia Rotario

Colonia HAwitt

Colonia Emanuel I, II y III

Barrio El Centro

La Cultura

Guanacaste

Cabañas

Barrio Subirana

Colonia Reino Unido

San José

Barrio Casino Agay I y II

VEA: Comunidad garífuna exige la liberación de cuatro líderes