Rechazan solicitud de excarcelación a esposa de Wilter Blanco

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras una audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa de la esposa del narcotraficante Wilter Blanco, Montse Paola Fraga Duarte, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional le denegó la petición de excarcelarla.



Fraga Duarte permanece recluida tras ser condenada por el delito de lavado de activos.



En el mismo caso, denominado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) como Operación Perseo, el 25 de noviembre de 2019, también fue encontrado culpable de lavado de activos el ex subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández y por el que ya existen procesos activos contra varios miembros del Clan Barralaga.

LEA: Narcotráficante hondureño Wilter Blanco amasó mil millones de lempiras en 10 años



La defensa de Montse Paola buscó otorgamiento de medidas sustitutivas, invocando el Decreto Transitorio PCM 36-2020 normativo de la pandemia de covid-19 y el artículo 184 reformado del Código Procesal Penal, sin embargo ello lo declaró "Sin Lugar" la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, compartiendo el criterio de la Fiscalía que no se comprobó una enfermedad base y que no han variado ninguno de los presupuestos legitimadores de Ley.



La Operación Perseo en su primera etapa, aseguró al Clan Barralaga 235 bienes muebles e inmuebles, productos financieros y sociedades mercantiles, entre ellos viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias, mismos que se ejecutaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017.



Luego, en fecha 11 de noviembre de 2019, se desarrolló la segunda etapa de la Operación Perseo, con aseguramientos a 113 bienes muebles e inmuebles, entre ellos 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, una embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.

ADEMÁS: La lujosa vida que rodeaba al presunto capo Wilter Blanco



En total, el monto de lavado en ambas causas asciende a más de siete mil millones de lempiras, dinero que se movió atípicamente entre empresas, cuentas bancarias y mediante otro tipo de transacciones descubiertas al ex alto oficial Barralaga, su núcleo familiar y personas relacionadas.

Entre los implicados está José Santiago Barralaga Hernández (hermano del ex jerarca policial que se entregó este semana a la justicia), Jorge Alberto Barralaga Rivera (hijo del ex subcomisionado, prófugo), Reyna Elizabeth Ayala Reyes (esposa del ex subcomisionado, prófuga), Edith Xiomara Roca Pérez (esposa de José Santiago Barralaga Hernández, que también se entregó esta semana a la justicia).

Además Carmen Alejandra Morales Sarmiento (esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera, ya condenada), José Arístides Flores Nájera (socio de Jorge Alberto Barralaga Rivera, procesado) y Waldina Lizzette Gavarrete Ortega (esposa de José Arístides Flores Nájera, procesada).