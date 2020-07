Aduanas impide al Ministerio Público inspeccionar los contenedores de los hospitales móviles

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- El Ministerio Público denunció que la Administración Aduaneras de Honduras está impidiendo la inspección de los contenedores en los que vienen los dos hospitales móviles.



"El Ministerio Público ha determinado que estos contenedores no van a salir de la Portuaria hasta no ser inspeccionado", señaló Yuri Mora, portavoz Ministerio Público.



En las últimas horas, Aduanas remitió un documento a la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en la que le explica que la inspección se llevará a cabo una vez que Invest-H cumpla con la presentación de los documentos originales de las facturas comerciales, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios y documentos de exoneración de la franquicia conocida como dispensa.



Se conoció que Invest-H trasladará toda esta documentación hasta el miércoles 15 de julio.



No obstante, el organismo de investigación advirtió que los funcionarios de Aduanas podrían ser requeridos por obstrucción de justicia.



"El pueblo hondureño debe saber que viene en esos contenedores. Allí van estar el tiempo que sea necesario los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y los fiscales", afirmó Mora.



Un equipo de fiscales anticorrupción y de la ATIC se mantienen en Puerto Cortés a fin de inspeccionar los 78 contenedores provenientes de Turquía que traen dos hospitales móviles comprados por Inves-H y por la que se ha abierto una mega investigación por una serie de irregularidades en su adquisición.

"La inspección no se ha llevado a cabo", señaló Jorge Galindo, vocero de la ATIC.



"El personal de Fetccop y la ATIC verificarán exhaustivamente que el contenido de cada uno coincida con manifiestos de carga y lo reportado por Invest-H, como parte del caso hospitales móviles", informó más temprano el Ministerio Público.