Llaman a verificar si hospitales móviles son los que establece el contrato

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Dos de los siete hospitales móviles por los que se pagaron alrededor de 1,200 millones de lempiras llegaron ayer, pero siempre continúan las dudas de si lo que las autoridades compraron amparadas en la emergencia por la pandemia del covid-19 es por lo que el país pagó.

La llegada de la embarcación Ijsselborg, con bandera de los Países Bajos, con 78 contenedores, según indica el manifiesto, que contienen dos hospitales de 91 camas que servirán para atender pacientes con covid-19 en Tegucigalpa y San Pedro Sula, despertó una oleada de reacciones de diversos sectores.

+Hospitales se pagaron con fondos destinados a carreteras y sin autorización

El buque, que navegó 20 días en alta mar después de zarpar del puerto de Derince en Liman, Turquía, el mes anterior, llegó ayer a Puerto Cortés en donde se realizó el proceso de descarga de los polémicos hospitales, pues Honduras firmó un acuerdo de confidencialidad con el cual no podía recibir fotos y videos de la fabricación.

Vea además: El mapa del coronavirus en Honduras municipio por municipio

Sectores sociales cuestionaron ayer el peso y hasta la cantidad de contenedores en los que vienen los equipos médicos. Silvio Larios, expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), considera que se debe revisar el equipo que viene en cada contenedor para constatar si es lo que los especialistas en medicina requieren para atender a los pacientes con covid-19.

ADEMÁS: Compra de los hospitales móviles se pactó en tres días

Analizar revertir contratro

Por su parte, secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, anunció el viernes que si se le da más largas a la llegada de los cinco hospitales móviles que faltan se puede analizar revertir el contrato de parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

“El presidente Hernández nos dio la instrucción de pedirle a la Procuraduría General de la República y a Invest-H que con relación a los cinco hospitales restantes que si ellos notan, si se dan cuenta de que habrá más incumplimientos según los contratos que se han hecho y al final esto va a retribuirse en un daño para el pueblo hondureño, que se proceda al análisis de revertir esa operación si fuese necesario”, afirmó en HCH.

ADEMÁS:"Todavía no es el momento de verificar su contenido": Ebal Díaz sobre contenedores



En en caso de rescindir el contrato se construirían los centros restantes en los lugares donde se estableció.

Sobre Marco Bográn dijo que no lo condenaba ni a él ni a su equipo, “no se puede hacer linchamiento público sin que terminen las investigaciones”.

ADEMÁS: Así lucirán los hospitales móviles para atender a pacientes de Covid-19

Aduanas impide revisar contenedores

El Ministerio Público (MP) denunció este viernes que la Administración Aduanera de Honduras está impidiendo la inspección de los contenedores en los que vienen los dos hospitales móviles.



"El Ministerio Público ha determinado que estos contenedores no van a salir de la Portuaria hasta no ser inspeccionados", señaló Yuri Mora, portavoz de esa institución.



En las últimas horas, Aduanas remitió un documento a la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en la que le explica que la inspección se llevará a cabo una vez que Invest-H cumpla con la presentación de los documentos originales de las facturas comerciales, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios y documentos de exoneración de la franquicia conocida como dispensa.

ADEMÁS: "Todavía no es el momento de verificar su contenido": Ebal Díaz sobre contenedores



Se conoció que Invest-H trasladará toda esta documentación hasta el miércoles 15 de julio. No obstante, el organismo de investigación advirtió que los funcionarios de Aduanas podrían ser requeridos por obstrucción de la justicia.