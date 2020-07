OPS: Hay que ventilar las áreas de forma natural para disminuir riesgo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para disminuir los riesgos de contagios por covid-19 en espacios cerrados deben tener suficiente ventilación y seguir las medidas de bioseguridad.



Así lo expresó a EL HERALDO la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, quien comentó que es una enfermedad nueva y a diario sigue surgiendo información de las investigaciones que se realizan.



“Es muy importante que la población no entre en pánico porque de lo que los científicos están hablando es de investigaciones que han hecho en lugares cerrados”, aseguró.

Huerta agregó que también en lugares públicos que son muy cerrados y hay mucha conglomeración de personas, donde están muy juntos, y tienen muy mala ventilación.



“Hay que ventilar las áreas, un área ventilada al natural es mucho mejor que una que esta con aire artificial”, recomendó.



Ejemplificó que lugares como las oficinas donde no hay ventanas y hay aire acondicionado son de alto riesgo para el contagio. “Si voy caminando por una calle y no hay nadie más, no hay manera que me infecte”, comentó Huerta.

También dijo que en la casa donde viven muchas personas y se llega a presentar un caso positivo de covid-19 es necesario que tengan buena ventilación, de lo contrario, los demás miembros corren riesgo de contagiarse.

La representante de la OPS recomendó a las personas usar la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, mantener la distancia de dos metros con otras personas y si es posible quedarse en la casa para reducir el riesgo de contagio.