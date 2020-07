Juez le niega libertad a Carlos José Zavala, narcopolicía hondureño en Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York resolvió que el exoficial de la Policía Nacional de Honduras, Carlos José Zavala no será puesto en libertad tras determinar que no hay motivos suficientes para considerar que se encuentra en riesgo de contagiarse con el covid-19.



De acuerdo a la resolución, el exoficial de 48 años pese a tener enfermedades de base como la hipertensión "no cumple con el umbral de 65 años establecido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre el riesgo de enfermedad graves de covid-19 según la edad".

Igualmente, el tribunal valoró que el expolicía conspiró a sabiendas para distribuir más de 450 kilogramos de cocaína "que es un producto grande y de seria cantidad".



El juez hizo hincapié que ese delito es extremadamente grave tomando en cuenta que él en su condición abusó de la confianza pública para cometer sus fechorías.



Zavala Velásquez buscaba una reducción de su sentencia de tiempo cumplido y su deportación a Honduras. La Fiscalía de Nueva York se opuso en todo momento a la petición hecha por el hondureño porque "no merece más clemencia".

El acusado está encarcelado en el complejo de baja seguridad FCC Beaumont Low en Beaumont,Texas y cumplirá su condena en octubre de 2020.



En 2018, el exoficial hondureño fue sentenciado a 12 años de prisión tras ser encontrado culpable de facilitar actividades de narcotráfico a los capos de la droga Héctor Emilio Fernández Rosa, Víctor Hugo Díaz Morales y al cartel de los Cachiros, quienes pagaron millonarios sobornos a favor de Zavala y otros agentes que se encuentran acusados en Nueva York.