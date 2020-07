CNA revela descuidada compra de mascarillas para atender pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este lunes la compra de más de 800 mil mascarillas adquiridas por el Estado para enfrentar el coronavirus, sin la debida calidad requerida. El equipo de protección personal entregado al personal hospitalario no es apto para uso médico, ni quirúrgico, mucho menos para enfrentar una pandemia.



A través de sus redes sociales, el CNA cuestionó ¿Dónde están los VERDADEROS implementos de bioseguridad?

Mediante una serie de investigaciones sobre la "corrupción en tiempos del covid" el CNA alerta sobre la calidad de las mascarillas adquiridas por COPECO e Invest-H, "miles de ellas no están certificadas para proteger del contagio de la pandemia pues filtran el polen, moho y polvo en actividades que se realizan en exteriores".



El CNA denuncia que sin embargo, así fueron entregadas a nivel nacional a médicos, enfermeras y demás personal que se encuentra en primera línea de la lucha contra el covid.



De acuerdo a la investigación, COPECO compró 335 mil mascarillas a tres proveedores distintos.



Las primeras 100 mil a City Comercial y en sus cajas no las describe para uso médico. Las otras 100 mil mascarillas fueron compradas a Inversiones y Equipos quien en sus cajas advierte que las mismas no deben ser vendidas como mascarillas quirúrgicas.

L as autoridades de Copeco e Invest-H no verificaron en las especificaciones del producto la calidad de las mascarillas.

El tercer proveedor fue la empresa Puerto Libre Internacional al que se le adquirió 135 mil mascarillas y en sus empaques también apunta que son de uso estándar y para no uso médico.

En el caso de Invest-H adquirió 469 mil mascarillas a la empresa Marrywow que también apunta en sus empaques los usos que se le pueden dar, sin embargo no los recomienda para uso médico.