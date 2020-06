Omar Rivera: No basta con que ruede una cabeza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera Pacheco, consideró que no basta ver rodar cabezas, sino que los operadores de justicia deben proceder contra funcionarios salpicados por actos de corrupción.



Rivera sugirió iniciar "un profundo proceso de reforma a la manera en la cual, la institucionalidad gubernamental, realiza la adquisición de bienes y servicios, y contratación de obras públicas".

"No basta con que vaya a rodar una cabeza; se necesita también una reforma al sistema de compras y contrataciones del Estado", agregó el miembro de la sociedad civil.



Sobre la salida de Marco Bográn, precisó que "la sostenibilidad de una buena gestión tiene relación a los efectivos sistemas que se diseñen e implementen, y a la constitución de equipos multidisciplinarios que -con eficiencia y honestidad- hagan uso pertinente de los recursos financieros puestos a la disposición para ejecutar programas y proyectos de desarrollo productivo y social en el país”.



Rivera cuestinó el desempeño de Bográn al no comunicar al Consejo Directivo sus acciones y ejecuciones.



“Ordenamos que se ejecutara una auditoría para la revisión de los estados financieros de la implementación de proyectos y procesos de compra de bienes y servicios realizados en la pandemia”, señaló.



Seguidamente dijo que esperan "que Invest-H pueda alejarse de esos escándalos y buscar la manera de profundizar sus niveles de transparencia y rendición de cuentas, en el sentido de que la institución de gestión de programas y proyectos pueda eficientemente utilizar los recursos públicos y contribuir al desarrollo y bienestar de Honduras”.

En su puesto, Marco Bográn devenga 231,932.06 lempiras al mes.

Salida de Bográn

El director ejecutivo de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), involucrado en la dudosa compra de siete hospitales móviles valorados en 47.5 millones de dólares, ya no está en su cargo.



La información la confirmó el Consejo Directivo de Invest-H y el seno de la organización en una comunicación con EL HERALDO.



Sin embargo, la información aún no ha sido confirmada por el ejecutivo, ya que el presidente Juan Orlando Hernández aún no se ha pronunciado sobre el caso.