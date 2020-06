JOH exige a sus funcionarios hacer 2,000 pruebas diarias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, exigió la noche de este martes a sus funcionarios realizar 2,000 pruebas diarias de coronavirus en el país.



"Nos prometieron más de 2,000 pruebas diarias, ya ha venido suficiente equipo al país", dijo el mandatario en una comparecencia vía zoom que se realizó en cadena nacional.

De igual manera, Hernández recomendó a sus funcionarios regresar a la estrategia de abrir centros de triaje en las iglesias, "porque tienen espacios disponibles, muchos de ellos tiene médicos y personal de salud o gente que conoce algo de salud y pueden ayudar".



JOH también solicitó moverse rápido con las brigadas en el Valle de Sula así como en otros sectores del país, ya que esa medida la consideró clave para detener el coronavirus.

Salud

El mandatario no se refirió a su actual estado de salud, no obstante, aceptó que acudió tarde al médico ya que no imaginó que los síntomas eran debido a otras enfermedad.

"Hace unos días comencé con síntomas; creí que era otra cosa y perdí tres o cuatro días importantes para poderme tratar, pensé que era algo parecido con eso", confesó.



"Sin embrago, yo soy testigo de cómo es necesario ser preciso en acudir al médico; en decir tengo estos síntomas y provocar que el médico lo atienda, eso es clave, es urgente, porque entre más temprano se atienda, mejor es", agregó.



En la cadena, los funcionarios le brindaron detalles de el abastecimiento de medicamentos y ventiladores, así como el equipamiento de hospitales y la instalación de nuevos centros de triaje en el país.