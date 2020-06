Honduras suma 471 muertos y 15,994 infectados tras confirmar 628 nuevos casos de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La pandemia del coronavirus sigue dejando luto y dolor en el territorio nacional. Este viernes Honduras sumó 45 fallecidos más por el coronavirus, subiendo la cifra de decesos a 471.

Autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmaron además que de 1,291 pruebas realizadas 628 salieron positivas, elevando los infectados a 15,994.

También se reportó que 68 pacientes más vencieron al covid-19, por lo que a nivel nacional ya hay 1,678 curados.

Hasta la fecha hay 1,115 personas hospitalizadas a nivel nacional y de ellos: 352 están en condición grave, 54 en cuidados intensivos y 709 estables.

De los casos reportados este viernes, 328 corresponden al departamento de Francisco Morazán, 228 a Cortés, seis a Gracias a Dios, 11 a El Paraíso, uno a Choluteca, 9 a Valle, 6 a Yoro, uno a Atlántida y 37 a Santa Bárbara.

Hospitales privados y laboratorios colapsan

La capacidad de los hospitales privados se ha desbordado y los laboratorios no tienen la capacidad para atender la demanda de personas contagiadas o que presentan síntomas de covid-19.



Al igual que en los hospitales públicos, se ha desbordado la capacidad de los hospitales privados por la gran cantidad de personas que llegan en busca de atención médica”, dijo Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Explicó que los pacientes que acuden a los centro privados es porque ven que en los hospitales del Estado “el trato es indigno y por las grandes colas que se hacen y no se les da una respuesta debido a que no hay espacio ni personal para ser atendidos”.



Otro de los problemas que enfrentan los pacientes es que “les hacen las pruebas de laboratorio, les entregan los resultados veinte días después o nunca se las entregan y en algunos casos las personas pierden la vida y no hay resultados”, aseguró Figueroa.









Tegucigalpa se convierte en otro epicentro

Fue el pasado 21 de junio que el Distrito Central se convirtió en el municipio con más casos de coronavirus al superar a San Pedro Sula y a cuatro días para concluir junio, las cifras siguen aumentando y los ojos de las autoridades están sobre la capital del país.



En abril la curva epidemiológica parecía avanzar de forma más lenta en la capital (apenas se registraba uno o máximo cinco casos diarios, con la excepción del 27 de abril cuando hubo 15 en una misma noche).



San Pedro Sula tenía cinco de cada diez infectados; solo en ese mes el número de contagios pasó de 81 a 389, es decir casi cinco veces más. El acelerado crecimiento lo convirtió en el epicentro de la enfermedad.

De acuerdo a la cifras recopiladas por la Unidad de Datos de EL HERALDO, oficialmente el municipio del Distrito Central se convirtió en la región del país con más infectados tras superar a la ciudad industrial de San Pedro Sula, que aún conserva la segunda tasa de mortalidad más elevada.



Hasta la fecha, en la capital de Honduras hay 5,167 casos acumulados, según el monitoreo de la Unidad de Datos. La cifra representa el 34% de los casos a nivel nacional.