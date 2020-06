Jorge Bueso sobre compra de Invest-H: “Para mí aquí sí huele a actos de corrupción”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El banquero Jorge Bueso Arias comparó la inversión de más de 47 millones de dólares en hospitales móviles que hizo el gobierno por medio de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) con los 25 millones con los que El Salvador construyó un hospital bien equipado con 400 camas para cuidados intensivos.



Bueso Arias, en una llamada a la radio HRN, cuestionó el hecho de que el director de Invest-H, Marco Bográn, cuando le reclamaron por qué le había comprado ese equipo a una empresa que había sido involucrada en un acto de corrupción, “él dijo que había aplicado el principio constitucional de que todo el mundo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario en un juzgado”.

El banquero manifestó que “para mí aquí si huele a actos de corrupción y son 1,174 millones de lempiras”. Dijo que no entendía cómo el 16 de marzo la ministra de Salud le pidió a Bográn comprar hospitales y el 18 de marzo ya estaba firmado el pedido y la orden de compra.

Insistió en que Bográn y el señor Axel López ya habían hablado antes.



Indicó que la descentralización de la Secretaría de Salud consistió en crear otro departamento de compras, en este caso Invest-H, “porque sabían que ahí en el fideicomiso del banco no iban a poder hacer ninguna maniobra sucia porque nuestros principios son de honestidad”.



Y que faltaba saber quién dio instrucciones para que la compra haya sido a través de Invest-H, si fue “el presidente de la República cuando le dio instrucciones a la ministra de Salud para que comprara los hospitales” o si fue la ministra quien decidió.

