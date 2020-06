Grupo OPSA ofrece información confiable y segura a sus lectores  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El mundo estaba en nuestras manos, teníamos la libertad a nuestro alcance y no lo sabíamos. De repente, todo a lo que estábamos acostumbrados cambió. Nuestros sueños y nuestros momentos cotidianos se tuvieron que quedar en pausa.

Cuando todo parecía tan lejano Honduras se sumó a la lista de países afectados por la pandemia del coronavirus.



Pero la noticia no podía detenerse, a pesar de la situación en EL HERALDO Y LA PRENSA de Grupo OPSA nuestro deber es informarle, un equipo humano comprometido no descansa para llevar la información a la mano de las audiencias.

Algunos desde las calles, pero también un gran equipo que desde casa trabaja día y noche con un único compromiso: publicar la verdad



Para hacerlo, en Grupo OPSA, con la seriedad que nos caracteriza, nos hemos preparado con los protocolos de bioseguridad para su protección y la de los nuestros. Porque nuestra prioridad es cuidarte.



Para lograrlo cumplimos una serie de protocolos avalados por expertos. Ese proceso, nos hace afirmar con seguridad que el coronavirus no se esparce a través de nuestras páginas. Nosotros te protegemos, nuestros periódicos son seguros.



No es la primera vez que atravesamos juntos épocas difíciles, pero siempre hemos estado ahí. Nuestro compromiso ha sido siempre informar responsablemente y esta no será la excepción. Luchamos para fortalecernos y entregarte de forma segura información de primera mano.

Continúa leyendo con confianza nuestros diarios EL HERALDO Y LA PRENSA.

Desde las calles, las imprentas y ahora nuestras salas de redacción en casa, esto lo venceremos juntos…