Tito Alvarado: La reapertura del sector transporte es un problema serio

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para Tito Alvarado, especialista en infectología, la reapertura en el sector transporte “es un problema serio”.

Es del criterio que a este sector que moviliza a la población a nivel nacional, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) “lo han dejado por último porque a pesar de que les dan las normas de bioseguridad, nunca se cumplen”. “En nuestro país el problema es serio porque el sector transporte es muy desorganizado, no hay una normativa y si la hay no se cumple”, recalcó el destacado profesional de la medicina.

“Les van a decir que circulen con una determinada cantidad de pasajeros pero no la van a acatar, especialmente los buses grandes donde todo mundo va hacinado y por más que digan que van a cumplir las medidas de bioseguridad, no creo, eso mejor hay que dejarlo para más allá, porque ahorita está difícil y estamos en un período crítico”, recomendó Alvarado.

LEA: Honduras en etapa exponencial del covid-19 debe redoblar medidas para revertir picos

Explicó que este confinamiento se ha abierto en la etapa de aceleración, “que es la cuarta etapa de esta pandemia donde hay muchos casos positivos de coronavirus y si no hay más casos es porque no se han practicado más pruebas, es decir, que si se aplican más pruebas, más casos van a haber y me preocupa esa situación”.

La reapertura está bien que se empiece lentamente, “pero el sector transporte es una situación bastante difícil ahorita, tiene que dejarse por último”, prosiguió.

“Sería un riesgo que el sector transporte empiece a operar, eso porque no respetan y eso es un problema, por lo que se van a registrar muchos más casos y el gobierno se verá obligado a cerrar todo”, detalló el galeno.

“Eso del transporte es una de las cosas que no se va a poder controlar porque no lo controlan cuando se está en un periodo normal, entonces el transporte va a ser un problema terrible”. Este rubro al igual que el sistema educativo público deben ser de los últimos que se deben reactivar.

ADEMÁS: Tegucigalpa: ¿hay casos de coronavirus en tu colonia? Consulta nuestro buscador

“En las diferentes modalidades del sector transporte se debe esperar más tiempo, porque es una de las actividades más desordenadas que hay en el país y es un terrible problema”, consideró Alvarado.

Ante esa situación, envió un mensaje relacionado a que “se deben acatar todas las medidas de bioseguridad, que es lo mínimo que se pide, pero se debe tener en cuenta tres cosas: prudencia, obediencia y corresponsabilidad, pues esas tres palabras son mágicas”.

“Así como está la situación con la proliferación de casos de covid-19, el gobierno va a cerrar, pues en los hospitales privados no quieren ni atender. Se está muriendo mucha gente y otros se están infectando y la cosa se va a empeorar. Es por eso que se deben cumplir por lo mínimo las medidas que están en el reglamento de bioseguridad implementadas por las autoridades de Salud y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos”, concluyó.

TAMBIÉN: Así crecen los casos de coronavirus en Honduras