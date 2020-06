Denuncian malos tratos a médicos en servicio social

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A pesar de tener enfermedades de base, decenas de estudiantes de medicina que realizan su trabajo social deben enfrentarse todos los días al covid-19.

La orden era que abandonaran sus puestos de práctica, pero la Secretaría de Salud (Sesal) nunca les brindó una salida, simplemente el que no se presente no recibe su salario beca y además tendrán que reponer todos los días que se ausenten.

Algunos optaron por cuidar su salud, otros en medio de la pandemia, con las dificultades económicas de sus familias y el temor a no poder graduarse han optado por presentarse.

De igual forma el resto de los practicantes han denunciado abusos en medio de la pandemia, falta de equipo de bioseguridad y condiciones para laborar dignamente, cuestionados injustamente que por su carrera sin haberla terminado deben sí o sí estar en puestos de trabajo.

Mijail Dimopoulos, coordinador de médicos en servicio social, explicó que actualmente “los de social, 1,188 estudiantes somos los únicos que seguimos laborando, desde que se acercaba la pandemia solicitamos equipo a Sesal sin resultados positivos, se retiraron los que no tenían equipo, otros seguimos, volvieron algunos, estamos expuestos, somos estudiantes, no personal de Sesal, estamos prestados y amparados en lo que dijo el Consejo de Educación Superior no tendríamos que estar en áreas covid-19, sin embargo, hay veces que quieren darnos una mascarilla para 15 días”, dijo.

Explicó que no les han dado soluciones por el tiempo perdido, “de manera informal la Sesal pide que repongamos los días por el salario beca, pero no íbamos por falta de equipo”.

Sobre los practicantes con enfermedades de base “para Sesal tienen que ir, por medio de la UNAH se consiguió que podían hacer una solicitud de retiro temporal, pero el temor a perder el salario beca los obliga a ir, incluso no nos han pagado el mes pasado, hay aprovechamiento de un sistema de Salud que depende mucho de estudiantes, hay unas mil denuncias, si hay quejas hay represalias, dicen que no hay equipo, nos despachan porque saben el atraso que nos causan”.

Por su parte, las autoridades de la Facultad de Medicina explicaron a EL HERALDO que los estudiantes en servicio social “esta semana sí han recibido equipo de bioseguridad, algunos de los retirados están pidiendo reintegrarse, los que tienen enfermedades están retirados, se planifica un proyecto de teleconsulta, pero deben reponer el tiempo”.

