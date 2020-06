Enoe Sarahí Cálix: Con sus manos interpreta las noticias

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Desde hace casi dos meses, ella aparece, cada noche, en la pantalla de su televisor, justo en la esquina inferior derecha.

Vestida de negro, con un fondo blanco, sus manos y su rostro se convierten en el medio para comunicar a la comunidad sorda importantes mensajes que brinda el gobierno a la nación.

Pero ¿quién es ella? Se trata de Enoe Sarahí Cálix, una docente de 36 años de edad, 12 de los cuales trabajó en la Escuela Manos Felices, un centro educativo para niños sordos.

Desde este año se desenvuelve con gran tino como intérprete de las cadenas nacionales y noticieros del canal de Televisión Nacional de Honduras (TNH).

Y pensar que Enoe aprendió la lengua de señas por accidente.

Su primer contacto con una persona sorda fue a los nueve años en la colonia Iberia, con una vecina de su misma edad. Enoe no sabía lengua de señas, pero intentaba comunicarse y entender los mensajes de su amiguita. Pasaron los años y sin saberlo tendría una oportunidad para aprender la lengua de aquella vecinita a quien no ha vuelto a ver.

Un día acudió a una entrevista de trabajo en la Escuela Manos Felices, sin saber que era una escuela para niños sordos.

“La directora me dijo que podía aprender en un año, en mi corazón ya tenía la semilla y me propuse aprender, por si me volvía encontrar a la vecinita y poder decirle: ¡ ya sé lengua de señas!”.

Su trabajo

La intérprete ha laborado en la Universidad Pedagógica Nacional y también para el Congreso Nacional. Y desde hace cuatro años se dedica solamente a la interpretación.

Al enterarse de la demanda de la comunidad sorda y que las cadenas nacionales fueran inclusivas, Enoe se ofreció como voluntaria para transmitir las noticias.

Desde mayo se dedica de lleno a comunicar los mensajes de las cadenas nacionales a la comunidad sorda y no se ha escapado de algunos memes y bromas en redes sociales. Por ejemplo se le ha cuestionado por qué no utiliza mascarilla.

“Hay bastante desinformación. La razón por la que no uso mascarilla en las cadenas, es porque la lengua de señas es visual, gestual, hay muchas expresiones, el rostro y las señas están conectados, la expresión es la voz de las señas”, explica.

Cuando realiza su trabajo, en el estudio no debe haber nadie y si los hay el silencio debe imperar para evitar distracciones y equivocaciones.

“No puedo negar que como hondureña hay momentos que las noticias son muy impactantes, pero no puedo permitir que eso influya en directo”, afirmó.

Su mensaje de señas llega a más de 35 mil hondureños que presentan problemas de sordera parcial o total, según estadísticas de la Asociación Nacional de Sordos de Honduras (ANSH).

Enoe espera con ansias el día en que pueda dar la buena noticia que la pandemia ha sido vencida en todo el mundo...