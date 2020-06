Guardias de la OABI realizan plantón y exigen pago de salarios atrasados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un grupo de guardias de seguridad privada que brindan el servicio a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), se declararon en calamidad doméstica al no percibir sus salarios desde hace seis meses.



Este jueves, un grupo de guardias se tomaron las instalaciones de la OABI en San Pedro Sula, al norte del país, para exigir el pago de los salarios ya devengados.



Son más de 100 agentes de seguridad los que no han percibido sus respectivos pagos.



La empresa de seguridad para la que ellos laboran emitió un comunicado explicando que la OABI no ha pagado sus servicios durante los últimos seis meses y que el monto adeudado oscila entre cinco y siete millones de lempiras.

La empresa de seguridad "ha realizado enormes esfuerzos por mantener los puestos de trabajo, sin embargo, situaciones ajenas como estas, impiden a la empresa cumplir a cabalidad con sus obligaciones laborales para con sus empleados, pues ante la ausencia de pago, la empresa se ha visto obligada a endeudarse para afrontar la obligación laboral, situación que ya se ha vuelto insostenible", señala un comunicado de prensa.



Asimismo, hizo un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para solventar a la brevedad esta crisis laboral.



Hasta ahora, las autoridades de la OABI no se han pronunciado.