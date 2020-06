Regidor de Patuca: La obra está en el municipio y no seremos beneficiados

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los pobladores y las autoridades del municipio de Patuca en el departamento de Olancho demandan de las autoridades que realicen las obras complementarias al proyecto hidroeléctrico Patuca III.

Desde que se iniciaron los trabajos se les prometió la reparación total de la carretera, la construcción de un hospital, parques, entre otros.

Ariel Pastora, regidor de la Corporación Municipal de Patuca, dijo a EL HERALDO que con el inicio de las lluvias han quedado parcialmente incomunicados, pues en algunos tramos cercanos al proyecto de la represa se han registrado derrumbes y en otros se forman diques que imposibilitan la circulación de camiones que transportan productos como yuca, maíz y frijoles hacia los mercados de Tegucigalpa y Danlí, El Paraíso.

VEA: Con Patuca III se generará 7% más de energía renovable

“No es posible que un camión cargado con cien mil lempiras en productos como yuca se queden atascados y con el sol se arruina porque son productos perecederos”, dijo Pastora.

“Existe un tramo que 7.3 kilómetros de la carretera que comprende el desvío de alivio donde se prometió una pavimentación y eso no se ha cumplido por lo que esperamos que se cumplan con esos acuerdos a los que se había llegado”, recordó el regidor municipal.

Los pobladores consideran que lo primero que se debió hacer es tener en buenas condiciones las vías de acceso y después echar a funcionar el proyecto del cual también demandan ser beneficiados pues aseguran que solo las ciudades de Catacamas y Juticalpa recibirán el servicio de energía eléctrica.

“No es posible que esta obra esté en nuestro municipio y no seamos beneficiados de manera directa, eso no es posible, por lo menos que la tarifa por el servicio sea más barata”, recalcó.

ADEMÁS: Pronostican tres meses de intensas lluvias sobre Honduras

Los pobladores de las diferentes aldeas y caseríos del municipio de Patuca están dispuestos a salir a tomarse la represa si no les cumplen con los proyectos que se les prometió y especialmente la pavimentación de la carretera y que se les conecte el servicio en la comunidad.

Estado 7.3 kilómetros de carretera se encuentran en mal estado y urge repararlos.

Además, existen alrededor de 32 personas a quienes las autoridades gubernamentales no les han pagado sus derechos por las tierras que han sido afectadas por la construcción del embalse cuya represa va a generar 104 megavatios de energía eléctrica.

“Otro de los proyectos que se les prometió que se iban a desarrollar es el alcantarillado de aguas negras en las comunidades y la pavimentación desde Jamastrán, parques, y un hospital, todo eso no se ha hecho nada, por lo que no puede funcionar esa represa si no se cumplen los acuerdos que se firmaron”, indicó.