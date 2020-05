Decretan alerta verde por 48 horas en La Paz, Valle y Choluteca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Comité Permanente de Contingencias (Copeco) emitió una alerta verde por 48 horas para los departamentos de La Paz, Valle y Choluteca, debido a las fuertes lluvias que azotarán la zona en las próximas horas.



Asimismo, las autoridades determinaron extender la alerta verde, por el mismo período de tiempo, para el departamento de Francisco Morazán.



El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que las lluvias en estas zonas del país continuarán por el ingreso de humedad del Caribe y del Pacífico.



De igual forma, indicaron que los pronósticos señalan el jueves 28 de mayo habrá precipitaciones fuertes sobre todo en la zona sur del territorio nacional.

Las autoridades informaron que en Francisco Morazán las lluvias podrían causar deslizamientos por la humedad en el suelo que ronda entre el 60 y 80 por ciento.



Las copiosas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo advirtieron no frecuentar campos abiertos, desconectar equipos electrónicos y no usar el celular.



Además se recomienda no cruzar ríos, vados o quebradas ya que la corriente puede ser tan fuerte que puede arrastrar a las personas o vehículos.

