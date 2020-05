Empleados de cañera están bajo vigilancia en zona sur

CHOLUTECA, HONDURAS.-La Región Sanitaria de Choluteca mantendrá vigilancia a las personas que retornaron desde el municipio de Villanueva hasta el sur del país.



Pese a que los sureños portaban un documento que asegura que han sido sometidos a vigilancia médica para descartar que sean positivos por Covid-19, se le tomaron muestras de temperatura y además se dará seguimiento telefónico.



“No podemos impedirles que ingresen al departamento ya que es su lugar de origen pero sí les pedimos que mantengan las medidas de bioseguridad”, comentó Edgardo Loucel, gobernador departamental de Choluteca.

Los empleados de la cañera fueron revisados por médicos en el antiguo edificio de la Escuela de Enfermería, espacio que fue adecuado para mantener en aislamiento a pacientes que presentan síntomas leves de Covid-19 y donde no se tenía pacientes.

Estigmatización

El personal de la Región Sanitaria de Choluteca lamentó la estigmatización a la que se están enfrentando las personas positivas de Covid-19, sus familias y los pacientes sospechosos.



“Hemos tenido que cambiar el sitio donde tomar las muestras por temor de la población de que sus vecinos los agredan o no los dejen retornar a sus viviendas una vez que se recuperen y eso no puede seguir pasando”, declaró Douglas Avelar, epidemiólogo de la Región Sanitaria de Choluteca.



Pero no solo los pacientes están bajo la presión social sino también los empleados de salud.

El funcionario reveló que han recibido denuncias de personas que supuestamente presentan síntomas, pero cuando se realiza la visita las residencias son de personas que trabajan en salud.

“En Marcovia, por ejemplo, no hemos podido realizar las tomas de muestra a los contactos de las tres personas contagiadas porque no ha existido la disponibilidad de realizarlo”, detalló Avelar.



El funcionario comentó que han tenido que extremar las medidas para mantener el contacto con los pacientes y poder completar el seguimiento telefónico, iniciativa que permitiría a un contagiado comunicarse con un médico en caso de empeorar.