Dispensan medicamentos hasta para 2 meses a pacientes crónicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante una pandemia que cubre casi todo el territorio nacional, las otras enfermedades no han desaparecido y asechan la salud de los hondureños.



Los servicios de salud están enfocados en salvar vidas del coronavirus (Covid-19), pero sin descuidar otras patologías.



Por ahora, la consulta externa de los centros asistenciales está suspendida y la mayoría de cirugías selectivas.



No obstante, las farmacias sí están atendiendo para que los pacientes puedan reclamar sus medicamentos y no se descompensen, especialmente los que sufren de enfermedades crónicas. Estas enfermedades son diábetes, hipertensión, asma, insuficiencia renal, entre otras. También figuran males como el dengue.

El HERALDO conoció que a las personas con enfermedades crónicas se les están dispensando los medicamentos para dos meses para que no tengan que llegar a los hospitales a exponerse y contagiarse del Covid-19.



Asimismo, el personal de turno de las emergencias de los centros asistenciales atiende las 24 horas del día.



El Hospital Escuela (HE) es el centro designado para atender otras patologías que no sean Covid-19, y está recibiendo enfermos de otras patologías.



“Las atenciones a las patologías comunes de los pacientes se les están brindando los medicamentos para que el paciente no tenga el riesgo de venir al hospital, pero si hay una situación que hay una descompensación siempre se le da la atención en las emergencias de adultos y niños”, informó a EL HERALDO Franklin Gómez, subdirector médico del HE.



Por ahora solo se están haciendo cirugías de emergencia y de salas hospitalarias, pero las selectivas están suspendidas.



“Las cirugías selectivas están en este momento canceladas porque no podíamos tener procedimientos quirúrgicos selectivos cuando estamos en riesgo de tener Covid-19”, manifestó Suyapa Molina, miembro de la Junta Interventora del HE.



Las cirugías selectivas se cancelaron en la última semana de marzo, y a diario se realizaban un promedio de 60 a 80 procedimientos quirúrgicos.

Dengue

A nivel nacional, son 11,977 casos de dengue, de los cuales: 10,880 son sin signos de alarma y 1,097 son por dengue grave, en los primeros cuatro meses del año. El 96 por ciento de afectados por dengue grave ocurrieron en San Pedro Sula, Distrito Central, El Paraíso, Olancho y Choluteca. A su vez han muerto nueve personas a causa de dengue grave, en su mayoría menores de edad.

El coordinador de la vigilancia de arbovirosis de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Gustavo Urbina, llamó a la población a aprovechar este tiempo de cuarentena para eliminar criaderos de zancudos en sus hogares.

Oncología

En el Hospital San Felipe también están canceladas las cirugías selectivas cuando antes del Covid-19 se hacían entre 200 y 250 diarias en el área de cirugía general.



“Esta semana se reinició el proceso de cirugía oncológica selectiva, se está operando de a poco, se están haciendo dos cirugías diarias para ir reactivando por el hecho que requiere más insumos el personal”, anunció el subdirector del Hospital San Felipe, Heriberto Rodríguez.



Comentó que el área de radioterapia y quimioterapia sí están funcionando de manera regular.

A diario se hacen entre 40 y 50 quimioterapias, a su vez, las radioterapias se dan al día entre 60 a 70 ciclos para unos 50 pacientes, ya que hay algunos pacientes que requieren dos aplicaciones, según el tipo de cáncer que padezcan.



Rodríguez señaló que no se puede reactivar de un solo la consulta externa por la gran afluencia de pacientes que atiende el hospital y representaría un riesgo de contagios por Covid-19.



Explicó que hay cinco médicos asignados para atender a los pacientes que llegan a reclamar sus medicamentos, la farmacia permanece abierta, tienen un 88 por ciento de abastecimiento.

En cuanto a las personas con diabetes, el Instituto Nacional del Diabético (Inadi) atiende a diario a los pacientes que llegan a traer sus medicamentos necesarios para no descompensarse.

En un horario de 6:00 a 11:00 AM se están atendiendo a los pacientes con esa enfermedad de base.



Los pacientes pueden llamar al número 9582-4965 para que manden mensajes de WhatsApp para reprogramar sus citar por si no pueden llegar a traer sus medicamentos.