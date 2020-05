Casa Presidencial tras señalamientos de nexos con "El Tigre" Bonilla: "son 100% falsas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Honduras reaccionó este jueves ante las acusaciones contra el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares por narcotráfico, en las que se vincula al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, al asegurar que los nexos citados "son 100 por ciento falsos".



La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó este jueves al "El Tigre" Bonilla por los delitos de tráfico de drogas y de armas, de haber supervisado el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos.



Señalamientos en los que además se vincula al exdiputado Tony Hernández y al actual presidente hondureño, por lo que Casa Presidencial reaccionó a través de su cuenta de Twitter.



Casa de Gobierno señala que los hechos en el registro público muestran una vez más que las acusaciones provenientes de narcotraficantes confesos no son creíbles.

También refiere que después de las elecciones de 2013, el presidente Hernández reemplazó de su cargo a Bonilla Valladares y que "Ningún presidente que fuera cómplice de un jefe de policía, como alegaba el falso testimonio, lo habría reemplazado. Pero Hernández lo hizo".



De acuerdo a la reacción de Presidencial, el despido de "El Tigre Bonilla -en ese entonces- obedecía a "un esfuerzo de limpieza que no logró eliminar a los agentes corruptos y sacudir a la Policía Nacional, que es la única fuerza policial de Honduras ".

A través de una serie de posteos endetalla además que el presidente Hernández aprobó la extradición ya que no tenía nada que temer.

También destaca los resultados del gobierno Hernández en materia de lucha contra el narcotráfico y recalca en que estos testimonios provenientes de criminales confesos son una venganza.

