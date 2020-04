Presidente Hernández: "Espero que de esta tragedia salga una nueva Honduras"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para mostrar qué medidas han funcionado y cuáles planean ponerse en marcha para contener la propagación del coronavirus en Honduras, este martes a través de una cadena de radio y televisión el presidente Juan Orlando Hernández, junto a algunos miembros de su gabinete y epidemiólogos del país, brindaron un informe general del manejo de la crisis sanitaria.

"Sé que no ha sido fácil este encierro, pero es importante evaluar cómo hemos avanzado y qué nos ha resultado", empezó diciendo el mandatario.

Además, agregó: "Le pido a Dios que nos siga acompañando y nos dé esa necesidad de estar unidos. Espero que de esta tragedia salga una nueva Honduras. Aprovechemos estos momentos difíciles para cambiar".

Por su parte, Lisandro Rosales, comisionado especial para la atención de la emergencia del Covid-19, se refirió a los primeros protocolos de bioseguridad aplicados en la capital tras la confirmación de la zona cero en la colonia Abraham Lincoln.

"Estamos intensificando las pruebas de laboratorio. Esperamos hasta tener 500 pruebas diarias", adelantó.

Karla Pavón, epidemióloga de la Secretaría de Salud, mostró algunos escenarios y predicciones de la curva del coronavirus en Honduras si la población acata y no obedece las medidas.

"Si el 60% de la población obedece (quedarse en casa) tendremos una curva plana. Entre más distanciamiento hay menos contagios", reiteró.

De igual manera, Mario Mejía, presidente de la Asociación Nacional de Epidemiólogos de Honduras (Anep-H), hizo hincapié en la importancia de aplicar investigaciones de otros países en el manejo de los enfermos de nuestro país.

"Todos hemos idos aprendiendo de la pademia. Nuestros médicos hacen acopio de las investigaciones y el manejo asegura la vida de más hondureños", manifestó.

Apertura inteligente

Para volver a trabajar, cada empresa deberá aplicar un protocolo riguroso para evitar que los trabajadores se contagien de Covid-19.

Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) y coordinador de la Mesa de Bioseguridad, insistió en la aplicación de protocolos estrictos para que el sector privado y el gobierno apliquen una apertura inteligente de la economía, de manera ordenada y paulatina.

"Hay protocolos de bioseguridad listos para supermercados, bancos, ferreterías, ya tenemos listos en restaurantes, construcción, manejo de cárnicos, cerdos, entre otros", anunció.

Además advirtió el cierre de operaciones a las empresas que incumplan las medidas.

"Si una empresa no cumple, la cerraremos y no ls volveremos a abrir hasta que termine la pandemia. No podemos darnos el lujo de que las medidas no se cumplan".