Honduras en último lugar en aplicación de pruebas para el Covid-19

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras ocupa el último lugar de Centroamérica en realizar pruebas diagnósticas para coronavirus (Covid-19).

Un grupo de investigadores hondureños de la Clínica de Atención Médica Integral (CAMI) realizó un reporte sobre la cantidad de pruebas de Reacción en Cadena de Polimeraza (PCR) en tiempo real realizadas por cada país, con datos actualizados hasta el 12 de abril, donde Honduras se sitúa en el quinto lugar, muy por debajo de El Salvador.

El país que más pruebas había realizado hasta entonces es Panamá con 15,147 pruebas, donde 3,400 casos han sido confirmados y Costa Rica había hecho 6,762 pruebas que dieron como resultado 595 afectados.

Luego aparece Guatemala donde se habían procesado 7,200 análisis diagnósticos, tienen 156 casos positivos, y en El Salvador se han realizado 6,729 pruebas con 137 casos confirmados.





Hasta el domingo, el Laboratorio Nacional de Virología de Honduras había hecho 2,012 pruebas, mediante las cuales se confirmaron 397 casos positivos de Covid-19.

Lo anterior indica una relación que en el país se está realizando una prueba por cada 4,609 habitantes.

Uno de los investigadores científicos que trabajó en el reporte de pruebas es el internista Omar Videa, quien cuestionó que se están realizando muy pocas en el país.

El galeno lamentó que hay pacientes hospitalizados por sospecha de coronavirus y tardan hasta seis días en confirmarlos.

Videa recomendó masificar la realización de pruebas porque permitirá mapear los casos antes de que la curva empiece a incrementarse.







Señaló que se deben practicar en el personal de salud, las personas que conviven o están cerca de los casos positivos, personas que viven en colonias donde se han detectado casos y las personas que son despachadas a sus casas por no reunir los criterios de Covid-19.

“Hay muchas personas, principalmente en la zona norte, que están conviviendo con el Covid-19 y no lo hemos identificado y eso es un potencial ente de contagio masivo”, advirtió Videa.

Agregó que se tiene hasta el 29 de abril para hacer la detección completa, un mapeo general, y se puede realizar con las pruebas rápidas.

El galeno explicó que después de cumplir ocho semanas de la enfermedad los casos se incrementan, según lo que ha ocurrido en otros países.

Lamentó que solo estén haciendo entre 65 y 80 pruebas diagnósticas diarias, lo cual es insuficiente.

“En promedio se deberían realizar unas 500 pruebas diarias en el país para que nos den un buen balance y no se hacen porque la Secretaría de Salud no se abasteció lo suficiente y no se han echado a andar las pruebas rápidas”, cuestionó.

Hasta el martes el país registraba 2,202 pruebas PCR, día al que 419 casos se han confirmado y se han registrado 31 muertes por la enfermedad viral.





Por su parte, el epidemiólogo y miembro de la plataforma Todos contra el Covid-19, Manuel Sierra señaló que pese a que el 70 por ciento de los casos positivos están en Cortés aún no hay un laboratorio en esa región para hacer pruebas diagnósticas, ya que se siguen haciendo solo en la capital.

Urgió que se instale pronto un laboratorio en Cortés para agilizar los resultados de las pruebas.

“El virus estaba circulando ahí en Cortés un poco antes de confirmarse los primeros casos (Tegucigalpa y Atlántida) el 11 de marzo, pero en Cortés era donde se estaba incubando”, explicó Sierra.

Agregó que se deben comenzar a aplicar pruebas rápidas en los municipios de Cortés y en otras regiones del país lo más pronto posible.

Asimismo, el director del equipo técnico consultivo en salud de la Coalición de Médicos en Acción de Honduras (Comah), Henry Andino, indicó que la pandemia va a seguir aumentando y preocupa que Honduras tenga subregistros de casos de Covid-19.

“Honduras es un país caracterizado por tener subregistros en todas sus estadísticas en salud porque se nos escapan muchas cosas que no están reportadas y ese subregistro no nos permite ver con claridad la totalidad de la afección y no todos los casos se van a poder registrar”, lamentó el especialista en salud pública y medicina tropical.

A su vez, la viróloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Wendy Murillo, señaló que un problema es el acceso a las pruebas de diagnóstico porque se están haciendo muy pocas.

La experta recomendó que se debería realizar un promedio de 400 a 500 pruebas PCR diarias para tener una mayor certeza de las personas que realmente están infectadas.

A su vez, dijo que las pruebas rápidas se deben hacer bien dirigidas a personas sospechosas, al personal de salud, contactos de casos positivos y quienes no presentaron síntomas, entre otros.

Añadió que el laboratorio de la UNAH está preparado con el recurso humano y el equipo para poder hacer las pruebas diagnósticas.

“La Secretaría de Salud debe dejar que la gente colabore, esa ha sido la visión y acción que ha tenido Costa Rica, Panamá y otros países de descentralizar las pruebas para hacer más y captar más casos”, recomendó.

La ministra de Salud, Alba Flores, dijo hace dos días a EL HERALDO que la realización de pruebas se está priorizando para los pacientes graves que están hospitalizados y para las personas que han tenido contacto directo con casos positivos.

Flores comentó que solo existe un laboratorio para hacer las pruebas PCR y se están haciendo los esfuerzos por descentralizar y están buscando los reactivos a nivel internacional, ya que existe escasez a nivel mundial de insumos.

Lo anterior significa que no se está haciendo una búsqueda activa de los casos como habían anunciado anteriormente las autoridades sanitarias.

En cuanto a las muertes, la falta de pruebas también influye para confirmarlas, ya que el gerente del Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Omar Janania, anunció que han muerto alrededor de 40 personas que estaban ingresadas por Covid-19 y todavía no han sido confirmadas.

Hace unos días el gobierno adquirió 250 mil pruebas PCR pero no han llegado a Honduras.

En cuanto a las pruebas rápidas, la ventaja es que el resultado está listo en 15 minutos y la desventaja es que puede reflejar falsos negativos, es decir, que el resultado de una persona puede salir negativo porque el virus está en incubación y a los días experimentar los síntomas porque sí porta el virus