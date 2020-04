Clases seguirán suspendidas debido a emergencia por coronavirus

Hasta nuevo aviso los estudiantes no podrán acercarse a las aulas escolares.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Secretaria de Educación dio a conocer a la comunidad educativa, docentes y población en general que las clases continuarán suspendidas hasta nueva fecha debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.



En acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), las actividades académicas presenciales -suspendidas desde el pasado 13 de marzo- seguirán en suspenso en todo el territorio nacional.

La Secretaría recordó que está totalmente prohibido que los niños, niñas y adolescentes acudan a los establecimientos educativos, pero a la vez trabaja en acciones para evitar que se pierda el año escolar 2020.

Aquí el comunicado íntegro:



La Secretaria de Estado en los Despachos de Educación, a la Comunidad Educativa, Docentes y población en general informa:

1. Que de manera responsable esta Secretaria de Estado, está trabajando de acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y que las actividades académicas presenciales continúan suspendidas en todo el territorio nacional, esto para evitar la propagación del Virus Covid-19 además que está totalmente prohibido que los niños, niñas y adolescentes acudan a los establecimientos educativos.



2. La prioridad de esta dependencia, durante esta emergencia, es la protección de la salud y la vida de nuestros docentes, educandos y padres de familia y se está trabajando en la creación de los mecanismos necesarias para evitar que se pierda el año escolar 2020 apoyándonos en las políticas educativas de la región y tomar las mejores decisiones.



3. Reiteramos a la población que nuestro compromiso es con la niñez, la juventud y la población más vulnerable de Honduras; pensando en ellos es que se han establecido estrategias y se han realizado alianzas con algunos medios de comunicación para brindar los contenidos de prioridad a los estudiantes.



Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación, y a seguir las medidas establecidas por el Gobierno de la República como son: Lavado permanente de manos con agua y jabón; Uso de gel con base de alcohol; No saludar de beso y mano; No compartir bebidas ni alimentos; Usar mascarilla en todo momento, misma que puede ser fabricada en casa de manera sencilla y efectiva y no Salir de casa.



Secretaría de Educación

Tegucigalpa 12 de abril del 2020

