El mapa del Covid-19 en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Covid-19 se expande sin control en Honduras y, a 30 días exactos (cumplidos ayer 9 de abril) de reportarse los primeros dos casos en territorio nacional, ya se infieren algunas certezas de su comportamiento en el país.

La primera deducción, en la que coinciden tanto autoridades como expertos independientes, es que todo análisis está sesgado por la incapacidad de detectar la mayor cantidad posible de casos reales.

Por ello, la primera aclaración es que, más que infectados, Honduras reporta diagnosticados, ya que es muy posible que no haya registro de personas con el virus en su fase inicial y que todavía no reportan síntomas (presintomático) o que aún con el virus no presentan dolencias (asintomáticos).

Sin embargo, con los datos proporcionados por el gobierno y la Unidad de Vigilancia de la Salud, así como un monitoreo en medios locales y alcaldías, la Unidad de Datos de EL HERALDO detectó patrones difíciles de obviar en lo 382 casos.

Hasta ayer, el SARS-CoV-2 (nombre oficial del virus) se había hecho presente en al menos 32 de los 298 municipios. Como lo ilustra el mapa y la tabla adjuntos, la mayor expansión ha tenido como eje central San Pedro Sula y Villanueva.

Además de que los positivos en estos municipios crecen rápido, el virus poco a poco ha saltado a zonas aledañas a ellos, al grado que siete de cada 10 contagiados proceden del Valle de Sula.

En la capital, la enfermedad parece confinada y todavía no alcanza a sus municipios aledaños -salvo Sabanagrande-, pero siempre está en crecimiento, aunque expertos recomendaron a la gente del Distrito Central no confiarse.

Otro patrón, que se muestra en el tercer gráfico, es la prevalencia de la enfermedad más en hombres que mujeres. Tres de cada cinco casos diagnosticados se reportan en personas del sexo masculino.

Los más afectados

En el cuarto gráfico aparecen los reportes por edad y sexo. Hay una clara inclinación a que se reportan más enfermos en la gente de 30 a 49 años (dos de cada cinco casos).

En contraste, ocurren más muertes en la gente de la tercera edad, pero no deja de preocupar a los especialistas que no es un patrón tan marcado como en otros países.

En Honduras, que reporta 23 decesos, el 44% de los fallecidos tenía menos de 51 años.

En tanto, el último gráfico muestra cómo ha crecido la enfermedad en San Pedro Sula, el Distrito Central y Villanueva, los más afectados.

Todos parten igual: desde el día que se registró el primer caso en cada zona.

No obstante, la línea de tiempo de los municipios se mantiene plana dos o tres días y luego ocurre un salto significativo. Más que un estancamiento es un reflejo de las limitaciones del sistema sanitario.

¿Qué ocurre? Pues que, generalmente, se mandan las muestras de todo el país al Laboratorio de Virología de la capital, donde tienen que esperar a ser procesadas.

Contrario a otros países, Honduras comenzó una cuarentena temprana -con seis casos positivos-, pero empezó tardía la carrera por rastrear los casos.