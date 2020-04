Estos son los centros de Banasupro que estarán abiertos el viernes 3 de abril  

El horario de atención para el público en general será de 9:00 AM hasta las 3:00 de la tarde. Foto: Johny Magallanes /EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varios centros de de la Suplidora Nacional de Productos Básico (Banasupro) estarán abiertos este viernes 3 de abril al público en el horario establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



Este viernes las personas cuyo número de identidad que termine en 7, 8, 9 y 0 pueden salir de sus casas a los bancos, farmacias, gasolineras y supermercados a abastecerse.



En el caso de las tiendas Banasupro, estarán abiertas de 7:00 AM a 9:00 AM para las personas de la tercera edad, con capacidades especiales y embarazadas. El horario de atención para el público en general será de 9:00 AM hasta las 3:00 de la tarde.

En el Distrito Central:

Colonia Reparto por Abajo

Barrio Villa Adela

Barrio Los Dolores

Barrio El Bosque

Colonia San Miguel

Colonia Campo Cielo

Colonia Hato de Enmedio

Colonia El Carrizal

Colonia Jardines del Norte

Barrio Las Crucitas

Colonia Tiloarque

Megasupro Comayagüela

En Comayagua

Minas de oro

Siguatepeque

Comayagua

Choluteca

Pespire

San Marcos de Colón

El Paraíso

Danlí

El Paraíso

Ojo de Agua

Teupasenti

Yuscarán

La Paz

La Paz

Intibucá

La Esperanza

Francisco Morazán

Cantarranas

El Porvenir

Guaimaca

Orica

Valle de Ángeles

Cortés

Barrio La Puerta

Megasupro

Colonia López Arellano

La Lima

Cofradía

Omoa

Cuyamel

Santa Cruz de Yojoa

Copán

Dulce Nombre de Copán

Copán Ruinas

Florida

Corquín

La Entrada

El Paraíso

Olancho

Gualaco

San Francisco de la Paz

Juticalpa

San Esteban

San Francisco de Becerra

Atlántida

Mezapa

Tela

San Juan Pueblo

Ocotepeque

Sinuapa

Santa Bárbara

Trinidad

Lempira

Gracias

Yoro

El Progreso

