Los diputados aprobarán leyes por medio de sesiones virtuales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una amplia agenda de proyectos de decreto remitidos por el Poder Ejecutivo se discutirá y aprobará hoy en el Congreso Nacional, entre ellas el conjunto de medidas económicas para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) hasta un mecanismo que les permita desarrollar sesiones virtuales en las próximas semanas.



El secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, confirmó a EL HERALDO que “hay varios temas en agenda, el primero es conocer los PCM -decretos ejecutivos- de suspensión de garantías constitucionales; el segundo tema es la ley que va a contener las medidas de auxilio tributario a favor de los obligados, entre ellas la postergación de fechas para las declaraciones materiales y formales de los tributos”.

LEA: ¿Quiénes son las cuatro nuevas víctimas de coronavirus en Honduras?



“También estarían enviando una iniciativa de ley para la aprobación de contratación y reorientación de financiamiento en las distintas modalidades por parte de la Secretaría de Finanzas para que puedan hacer frente a esta emergencia por la pandemia del Covid-19”, agregó.



El directivo del CN precisó que otra propuesta que se introducirá ante el pleno de diputados tiene relación con facultar al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) para apoyar a las Mipymes al igual que otros sectores de la economía nacional en el marco de esta crisis.

19 Días ausentes de sus

funciones estuvieron

los diputados al haber

aprobado una moción

para evitar contagiase

de Covid-19.





“Otra iniciativa que se estaría conociendo es autorizar a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones -Conatel- a contratar de manera expedita bienes y servicios para reactivar la economía; tendríamos también una Ley de Aportación Solidaria de Mantenimiento Temporal de Ingresos para los trabajadores y otra iniciativa que va orientada a facilitación administrativa que ayude a la implementación de mecanismos de comercio electrónico”, detalló a EL HERALDO.

Reuniones virtuales

El diputado del Partido Nacional mencionó una resolución para que con el uso de la tecnología se puedan llevar a cabo reuniones sin necesidad de la presencia de los congresistas en el hemiciclo se admitirá para que en las próximas dos semanas esté habilitada una plataforma digital que sea utilizada por el organismo unicameral.

ADEMÁS: Resultados de pruebas por Covid-19 a ministra de Salud dieron negativo



Mientras se aprueba este mecanismo, la sesión de este día se hará a puertas cerradas, sin la presencia de los medios de comunicación, tal y como lo indica un comunicado de prensa difundido por ese Poder del Estado.



Desde el pasado 13 de marzo, los legisladores dejaron de sesionar, luego de haber admitido sin el acompañamiento de la oposición la Ley de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del coronavirus.

Procedimiento

Zambrano explicó que cada uno de estos proyectos e iniciativas serán turnados a una comisión especial para que de inmediato los dictamine y se proceda con carácter de urgencia a su aprobación con dispensa de debates.



Las propuestas o mociones que pretendan introducir los legisladores para contrarrestar los efectos de la enfermedad en sus lugares de origen como también a nivel nacional se dejarán para las próximas reuniones que se realizarán de forma virtual de parte de este poder del Estado, informó.

DE INTERÉS: Estas son las medidas vigentes durante el toque de queda absoluto



Con relación a las medidas económicas enviadas por el Ejecutivo, el presidente del CN, Mauricio Oliva, planteó en el foro de Canal 10 que “hay que tener claro un eje de flexibilidad para aprobarlas, me refiero a que posiblemente vendrán empréstitos con organismos internacionales; el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, han ofrecido ayuda al gobierno, el Banco Centroamericano de Integración Económica también, pero eso lleva una tramitología que no va a estar lista para mañana (hoy). Por lo tanto, el Congreso va a tener que aprobar o improbar, depende del caso y de lo que decida el pleno en ese tipo de empréstitos”.



Un comunicado fue emitido ayer por el Legislativo en el que se le solicita a los diputados propietarios y suplentes de Cortés, congresistas mayores de 60 años, aquellos que sufren de enfermedades como diabetes, hipertensión o asma que no se presenten a la sesión y en su lugar acudan parlamentarios de otros lugares, permitiendo que haya quórum.

Al final se determinó restringir el acceso a los medios de comunicación a las instalaciones del Congreso.