Alcalde de La Ceiba sobre carnaval: Hay que ser sensatos, no será posible hacerlo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la alarmante cifra de casos confirmados de coronavirus en Honduras, las autoridades edilicias de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, han determinado suspender el Carnaval Internacional de la Amistad 2020 que se tenía previsto para el próximo 23 de mayo.



Según confirmó a EL HERALDO el acalde ceibeño, Jerry Sabio, en este momento no se puede celebrar la fiesta que anualmente trae entre 600 a 800 mil hondureños y extranjeros a la novia de Honduras: "Hay que se sensatos, como médico sabemos que es una pandemia que no va a retroceder".



Por tal razón, afirmó: "No será posible que lo hagamos por la situación que estamos pasando, es por eso que queda en suspenso".



Agregó: "La fecha no se puede definir porque realmente es inminente lo que está sucediendo aquí, no va a parar ahorita. Se suspende. Cancelado es la Semana Santa, no hay forma de hacer actividades".

Sabio, aseguró que se están analizando fechas tentativas para reprogramar el carnaval. Las opciones son la Semana agostina, -en agosto- o en octubre, según evolucione la pandemia del coronavirus.



El edil aseguró que el objetivo de no cancelar las festividades es para poder reactivar la economía de la ciudad que se verá afectada por el virus.



A través de un comunicado, las autoridades municipales informaron que el dinero destinado para el carnaval ahora será invertido para ayudar a la población ceibeña mientras luchan contra el Covid-19.

