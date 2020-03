¿Quiénes son los más infectados por coronavirus en Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras registró 16 nuevos casos de coronavirus este miércoles 25 de marzo, por lo que la cifra total de contagios se elevó a 52, dejando ver que pese a las restricciones que el gobierno ha implementado para evitar la propagación del virus, este sigue avanzado de forma alarmante.



Del total de los casos detectados, hasta el momento, el 54% son hombres (31 en total) y el restante 46% son mujeres (21).



De las 52 personas positivas con el virus, nueve son menores de edad (oficialmente menores de 21 años). Además, 10 son mayores de 60 años y 33 personas oscilan entre los 21 y 59 años. Solo uno de estos pacientes está interno en estado crítico, otros permanecen hospitalizados y el resto en autoaislamiento.

Cortés con más casos

Según las últimas cifras del gobierno, los departamentos de Cortés (24) y Francisco Morazán (16) son los que más casos detectados de Covid-19 reportan. Le siguen Colón (6), Choluteca (2), Yoro (2), Atlántida (1) y Lempira (1); los otros 11 departamentos aún no reportan contagios.

+Noticias sobre coronavirus



De estos departamentos, los municipios que registran casos son: Distrito Central (15), San Pedro Sula (10) Villanueva(10), Santa Fé (6), El Triunfo (1), Puerto Cortés (1), Pimienta (1), Choluteca (1), Sabanagrande (1), El Progreso (1), Choloma (1), La Ceiba (1), Yoro (1), La Lima (1) y La Unión (1).



Hasta el momento, Honduras es el tercer país centroamericano más afectado, por debajo de Panamá (443) y Costa Rica con (117). Después de la nación cinco estrellas le sigue Guatemala (21), El Salvador (9), Nicaragua (2) y Belice (1).

Más pruebas

Expertos en la salud revelaron a EL HERALDO que aunque Honduras no reporta cifras tan altas como Panamá y Costa Rica no se debe confiar y debe practicar más pruebas para detectar la enfermedad.



Hasta la fecha el Laboratorio Nacional de Virología ha realizado más de 340 pruebas para detectar el coronavirus.

Día D

Hay temor en algunos expertos por la llegada de mayo. Si la gente no acata la cuarentena y las medidas de higiene, puede que a partir del 6 de mayo (un poco antes o un poco después) Honduras no tendrá capacidad para atender a los pacientes críticos por coronavirus, de acuerdo a las proyecciones de las autoridades sanitarias.



En otras palabras, expertos aseguraron a EL HERALDO que a partir de ese día, en los hospitales designados del país para asistir a los graves por Covid-19 se empezará a decidir quién muere, porque no hay más respiradores mecánicos.



Y es que en el sistema sanitario público y privado del país, apenas se dispone de unos 103 respiradores mecánicos para atender a esos pacientes graves, pero más del 90 por ciento permanece ocupado, por lo que la disponibilidad real solamente sería de 13 aparatos, según consultas realizadas a expertos del gremio médico.



Sencillamente, la capacidad real de Honduras en este instante es solo para atender a 13 pacientes graves, más los tres nuevos respiradores mecánicos que se instalaron en el Hospital Cardiopulmonar del Tórax días atrás.



Sin embargo, el gobierno aseguró que tiene en su poder 140 respiradores para casos graves, lo que daría un neto de 153 respiradores disponibles para esta emergencia.



El análisis de esos expertos establece que Honduras llegaría a esos 137 pacientes graves a partir del 6 mayo, por lo que se estima esa fecha como el Día D.