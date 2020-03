Permanecer saludable durante la cuarentena no es imposible

Rommel Roque | rommel.roque@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El confinamiento para evitar la propagación del contagioso virus Covid-19 genera dificultades para lograr un balance adecuado en la alimentación y mantenernos en nuestro peso ideal.

No obstante, la frontera del hogar, en medio de un toque de queda, podrá limitar la libre circulación pero no el deseo de permanecer saludable y comer con propiedad.

Expertos en el área de la salud, consultados por EL HERALDO, coinciden en que más allá de realizar cuantiosas inversiones, las claves para mantenerse saludables se encuentran al alcance de todos.

Los especialistas recomiendan que además de la determinación y voluntad, la base para nutrirnos de forma correcta es evitar el estrés.

Asimismo, recomiendan, en la medida de lo posible, aprovechar cada minuto del día para generar rutinas saludables que nos pueden ayudar, incluso, como válvula de escape al estrés, la ansiedad y la depresión.

La nutricionista Carmen Rodríguez explica que durante la restricción de movilidad es necesario que las personas aprendan a sustituir alimentos y no olvidar que hay que mantenernos hidratados.

“Si antes consumíamos naranjas y ya no encontramos, podemos buscar limones si buscamos vitamina C. Como profesional le invito a la población a surtirnos de lo básico y no comprar cosas innecesarias”, recomendó.

Más allá de lo explicado, los nutricionistas recomiendan encontrar un equilibrio y nunca restringirse de disfrutar las comidas favoritas que contengan grasas o azúcares adicionales siempre y cuando prevalezcan los alimentos saludables y la actividad física.

