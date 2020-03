La curva del coronavirus: Sigamos el ejemplo de Corea del Sur y Japón, no de Italia y España

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hay brotes creciendo de forma acelerada en Italia, España o Francia y la estrategia es mitigarlos. Queremos frenar los contagios para que los enfermos lleguen poco a poco a fin de que los hospitales no colapsen.

Y China, Japón y Corea del Sur han demostrado que es posible hacerlo.



Declarar toque de queda, cancelar eventos, cerrar fronteras marítimas, terrestres y marinas son medidas que pueden limitar la transmisión del virus, "pero cumplir las medidas a cabalidad de forma individual puede salvarnos", aseguró a EL HERALDO el epidemiólogo Tito Alvardo.



"El objetivo es reducir las oportunidades de transmisión: al tocar, toser, estornudar. Nuestras herramientas son la distancia social, quedarte en casa si estás enfermo, lavarte las manos cuando llegas a casa o al trabajo; después de tocar una superficie que toca mucha gente, antes de comer o antes de ver a una persona vulnerable", detalló.

Crece con el tiempo

Durante cuatro meses -desde su origen- hemos sido testigos cómo el conoravirus ha dejado sin vida a más de cinco mil personas en todo el mundo, ha infectado a casi 200 mil, pero solo unos 75 mil han logrado recuperarse -hasta el momento- de la enfermedad que comenzó en Wuhan, China.



Todo era un presagio: la pandemia comenzó en Asia, luego pasó a Europa -en donde sigue haciendo estragos- y ahora en América empieza cobrar cada vez más fuerza con el paso de los días y horas.



Países como Italia y España no han logrado darse abasto por el pico de contagiados; en su momento, hasta China se vio afectado por la cantidad de portadores del Covid-19, que alcanzó un pico enorme en unos días.

"Se decidirá quién vive o quién muere"

En Honduras hay ocho casos confirmados por coronavirus hasta este lunes 16 de marzo, pero la exministra de Salud, Elsa Palau, alertó que ante un posible brote que sobrepase los 100 infectados son muchos los que morirán porque no existen condiciones para atenderlos a todos.



Antes de que ocurra eso, es necesario que cada hondureño tome como prioridad las técnicas básicas de higiene para evitar ser infectado por Covid-19, un virus que tiene un nivel alto de contagio.



Pero la realidad del sistema sanitario de Honduras no es nada alentador, advitió la experta en el programa 30 a 30 de TSI, al asegurar que en el país, entre todos los hospitales privados y públicos, solo acumulan al menos 100 respiradores artificiales.



Ante eso, de presentarse un brote de 200 personas contagiadas por coronavirus solo la mitad de los implicados podrá recibir la asistencia adecuada, es decir, solo ellos podrán usar los respiradores artificiales.



"Si tuviese dos personas de 60 años, y una de ellas es diabética y la otra no ha tenido antecedentes de enfermedades, a quien se le va a decidir dar el ventilador es a la que no ha tenido antecedentes", expresó la experta.



Y por cómo van las cosas, llegar a ese punto no parece tan lejos, sin embargo, con el acatar la orden de no salir de casa y otras técnicas de higiene, las probabilidades de contagio por coronavirus podrían reducirse significativamente y también evitar contagiar a más ciudadanos.



Máxime cuando en el país el 70 por ciento de las camas hospitalarias están ocupadas, según un estudio de la OMS: 6,668 camas hospitalarias (censables y no censables).

Aplanar la curva epidémica

Los expertos dan nombre a la estrategia para combatir el virus: aplanar su curva, que consiste en desacelerar el número de casos a manera que sean distribuidos a través del tiempo (curva plana) en lugar de enfrentar un abrupto aumento al principio (curva alta).

Comparación de una curva plana frente a una curva alta. Honduras debe de tratar de imitar la primera.



En el caso de Honduras, los contagios deben frenarse para mantener los casos activos siempre por debajo de cierto umbral, el que marca la capacidad del sistema de salud (que depende del número de hospitales, camas, médicos, auxiliares, salas de UCI, etcétera).

Así se evita que el servicio colapse y se garantiza que los pacientes -de coronavirus- reciban un buen tratamiento.

El objetivo no es reducir necesariamente el total de infectados, sino distribuirlos en el tiempo: cuanto mayor sea la reducción en transmisiones del coronavirus, más larga y aplanada será la curva epidémica.

Una curva alta es sinónimo de una transmisión descontrolada y probablemente el sistema sanitario no pueda atender tantos, por lo que habrá una cantidad significativa de muertos -ningún país está preparado para afrontar un repunte así, advierten expertos-.

Los siguientes gráficos muestran las curvas de los países que en los que los números de casos ha ido creciendo paulatinamente, mientras que en otros se han registrado un pico abrupto.



Ejemplo puntual de la curva plana es Corea de Sur, que desde el 19 de febrero de este año comenzó a registrar casos, el pico fue hasta el 3 marzo con 851 casos.

A partir de este repunte, las autoridades surcoreanas intensificaron la aplicación de pruebas a todo aquel que haya estado en contacto con algún positivo por coronavirus, así evitaban que los pacientes asintomáticos propagaran la enfermedad a más población. El resultado: apenas 76 casos nuevos el pasado 15 de marzo.

Cada barra representa el número de casos nuevos.





Caso contrario es China, cuyo nivel más alto se registró el 12 de febrero con más de 14 mil casos confirmados ese día -aunque se debió a un cambio de metodología en el conteo de número de enfermos-, y batalló durante dos meses para bajar la curva.

Las medidas iban desde confinar a la región brote del virus -Hubei- hasta construir un hospital especial en un tiempo récord de menos de dos semanas.

Tanto Italia como España son otros ejemplos de una curva disparada. Los gobiernos actuaron de manera flexible ante los primeros casos, además que los ciudadanos no acataron las recomendaciones de una cuarentena, lo que provocó que se dispararan los contagios.

En el caso particular de Honduras, los dos primeros casos se confirmaron el 11 de marzo. Cinco días después -lunes 16 de marzo- ya se contabilizaban ocho contagiados por coronavirus.

En todo caso, el mejor ejemplo -o ritmo- que Honduras debería seguir es el de Japón. Desde que el Covid-19 llegó al país asiático (23 de enero de 2020), nunca ha tenido más de 100 casos nuevos por día, lo que ha permitido atender sus 833 positivos por coronavirus de mejor forma.





La Organización Mundial de Salud (OMS) llamó a todos los países "a continuar con los esfuerzos que han sido efectivos en limitar el número de casos y frenar la extensión del virus".

China es el modelo a seguir identificando a los enfermos, atendiéndolos, siguiendo a sus contactos, preparando hospitales y clínicas para recibir un pico de pacientes.



Pero de nada sirve todo eso si las medidas o las técnicas de higiene no son aplicadas por cada hondureño.

Proyecciones para Honduras

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS advirtieron, en un análisis de países orientado al impacto del Covid-19 en el mundo, que Honduras podría llegar a registrar de 28,687 a 46,270 casos de contagios.



Este informe predice que la mayoría de los casos serían leves con el 81 por ciento, los casos severos podrían ser del 14 por ciento y los casos críticos en un cinco por ciento. La tasa de mortalidad sería del 2.3 por ciento, que serían de 660 a 1,064 muertes.



Estas proyecciones se basan en la composición de la población del país y el monitoreo de enfermos crónicos, así como la red hospitalaria que incluyen los insumos, equipos y personal médico.

