Advierten de otro saqueo al IHSS por Ley de Aceleración Económica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los 420 millones de dólares -equivalentes a más de diez mil millones de lempiras- aprobados por el Congreso Nacional no implican una medida para enfrentar los efectos del Covid-19 en el país al corto plazo, pero sí pueden representar un nuevo y certero golpe a las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



Así lo denunciaron diversos sectores de la sociedad, quienes rechazaron los alcances de la Ley de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del coronavirus.

“No tienen que hacer una nueva ley en la que lejos de buscar la transparencia y el mejor manejo de los fondos, lo que están haciendo son mecanismos para saltarse esas pocas medidas de control que tiene el Estado”, manifestó a EL HERALDO la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa.

Aseguró que “están viendo cómo le quitan el dinero a los institutos de previsión como el Seguro Social; están buscando cómo saquear más el Estado”. Las medidas adoptadas para combatir la pandemia en el territorio hondureño no requieren de una nueva normativa, sino que se pudieron tomar determinaciones en base al marco jurídico existente, consideró la galena.



Además, indicó que “esta tendencia lo único que busca es la tercerización, se le está dando un cheque en blanco a las compañías privadas para que entren a ofertar servicios de salud”. El tiempo en el que se pueden demorar construyendo nuevos establecimientos sanitarios en la nación reclamaría muchas muertes a causa de este virus, ironizó Figueroa.

No son para la emergencia

Mientras que el exviceministro de Salud, José Manuel Matheu, tildó la admisión de estos millonarios recursos como “una farsa arreglada al usar la excusa del coronavirus para autorizar compras directas”. “Obvio que ningún ser medianamente inteligente y menos un salubrista puede justificar que esos fondos son para la emergencia de este virus.

Esto es simplemente robo ante nuestra cara y ante nuestra cobardía o silencio cómplice”, condenó. Si bien se autoriza a la Secretaría de Salud proceder a hacer uso de los fondos necesarios para completar los estudios e iniciar la construcción del Instituto Oncológico, sostuvo que no cabe dentro de una emergencia por esta enfermedad.

Sin oposición

Sin el acompañamiento de la oposición, los diputados del CN aprobaron el pasado viernes estos recursos con los que se construirán sin licitación 94 centros de salud, incluyendo once hospitales. La legislación admitida con dispensa de dos debates contempla la creación de cien mil empleos directos.

Aunque se propuso que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) fuera parte de los veedores de esta polémica ley, al final no se tomó en cuenta durante la discusión del articulado en la cámara legislativa.



En tal sentido, la directora de esta organización, Gabriela Castellanos, mencionó que “esto nos enseña que la corrupción se hará más viral que el Covid-19”.



“Una emergencia no es excusa para no consensuar con los diferentes sectores una ley de tal magnitud”, escribió en Twitter el titular de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero.

Promulgación

El mismo día que esta normativa fue aprobada en el CN se sancionó horas más tarde por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.



En cuanto a la promulgación del decreto legislativo contentivo de este marco legal, la gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Thelma Neda, informó a EL HERALDO que se encuentra en proceso su publicación y se hará a inicios de esta semana.



En el artículo diez del dictamen respaldado por la bancada del Partido Nacional, un grupo de diputados del Partido Liberal así como de institutos políticos minoritarios contempla una reforma a una disposición contenida en el decreto 29-2020 sobre las exoneraciones de impuestos a los insumos para fabricar gel antibacterial.

“Se autoriza a las zonas libres, donar o vender el cien por ciento libre de impuestos de su producción dentro del territorio nacional, el equipo médico específico para el tratamiento de esta pandemia, siempre que sean necesarios para atender la emergencia sanitaria en el marco de este decreto legislativo”, plantea la modificación.



Añade que se debe incrementar de manera expedita el equipamiento médico.