Zonas de Honduras que no tendrán energía este domingo 16 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios de la capital del país no tendrán energía eléctrica este domingo 16 de febrero debido a los cortes programados por la Empresa Energía Honduras (EEH).

Este es el listado

De 6:00 a 7:00 AM y de 3:00 a 4:00 PM en el Distrito Central

Comercial Centro América

Fundevi

Caribe Comp

Ceutec

Emisoras Unidas

Televicentro

CCIT



De 6:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Fundevi

Office Depot

Price Smart

Torre Metropolis

Plaza América

Davivienda

Universidad Metropolitana de Honduras

Colonia Loma Linda

Bac Credomatic

Tropigas

Hotel Alameda

Almacenes Extra

Oficinas Loto

Bazar del sábado



De 6:00 a 7:00 AM y de 3:00 a 4:00 PM en el Distrito Central

Complejo Deportivo Simón Azcona

Colonia Universidad Norte

Villas de Suyapa

Villa Olímpica

Residencial Monte Verde

Instituto San Miguel



De 6:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Banhcafé

Colonia Lomas del Mayab

Plaza San Rafael



De 9:00 AM a 1:00 PM en el Distrito Central

IHSS de La Granja

