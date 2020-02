Julieta Castellanos: Captura de Sauceda deja claro que nadie está encima de la ley

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien conoció de cerca el tema de la depuración policial, considera que el comisionado general Leonel Sauceda Guifarro tiene la oportunidad de defenderse ante los señalamientos que le hace la justicia y si no lo hace, pues esta última tiene que actuar.

A continuación la entrevista concedida a EL HERALDO:

¿Qué lectura le deja la captura del comisionado general Leonel Sauceda?

En mi perspectiva, independientemente de quién sea la persona, el país necesita avanzar en el proceso de fortalecimiento institucional y esta es una acción que viene a demostrarnos que continúa el proceso de depuración.

Yo en particular reconozco y valoro el trabajo de la Comisión Depuradora, pero también reconozco que ellos no tienen potestades de investigación criminal. Uno aboga por el debido proceso, por el respeto de los derechos de las personas, pero es un mensaje claro que nadie está y nadie debió estar por encima de la ley.

¿Con esta captura no será Leonel Sauceda un chivo expiatorio?

Yo no voy a descalificar la acción de la investigación. Hay personas que tienen cargos importantes en diversas secretarías de Estado y se enriquecen cuando piden comisiones por contrato, pero no todo enriquecimiento puede venir de actos de criminalidad, ni muerte en cuanto a tráfico de drogas.

Pero si tienen bienes que no pueden justificar con los ingresos que han recibido en el curso de su desempeño profesional pues eso tiene un nombre y un calificativo que se enmarca en los delitos que establece el Código Penal. Estoy hablándole sin excepciones, sin referirme al caso particular del comisionado Sauceda.

¿Esta captura podría desestabilizar a la Policía Nacional?

No creo que haya desestabilización porque las personas son transitorias. Lo que está pasando, lo que debe dejar son enseñanzas en el sentido de que hay que hacer un trabajo honrado. Yo quiero ratificar, yo no estoy diciendo que el comisionado Leonel Sauceda es culpable porque eso no me corresponde sino que a los jueces, pero si a esta altura dieron una orden de captura es porque no pudieron desvanecer de lo que se le señalaba.

Entiendo que la investigación es desde el 2016 y si el juez dictó una orden de captura es porque la valoración que hizo de la documentación amerita esa acción. El comisionado tiene el tiempo para defenderse y si no lo hace, tiene que actuar la justicia.