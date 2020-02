Zonas de SPS, Tela y El Progreso sin energía eléctrica este martes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las cuadrillas de Empresa Energía Honduras (EEH) realizarán trabajos de mantenimiento en la zona noroccidental del país.

El servicio de energía eléctrica será suspendida en los siguientes horarios.

Martes 11 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Colonia Río Blanco



Martes 11 de febrero de 8:30 am a 11:30 pm en San Pedro Sula

Col. San José V, Col. Buenos Amigos, Col. Montefresco Este, Col. Jerusalem, Col. Villa Ernestina (sur), Col. Guillén, Col. Islas del Progreso, Res. Villa Olímpica, Col. Perfecto Vásquez, Residencial Palos Verdes, Col. Brisas del Merendón (Brisas del Campo), Col. Miguel Ángel Pavón, Corporación Flores, Hondutel La Puerta, Infop, Inmsa, Tabacalera Hondureña, terminal de buses (este), Estadio Olímpico, Proteínas, Jopafer, Edificio Corte Suprema de Justicia.



Martes 11 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en Tela, El Negrito

Aldea Mezapa, Aldea Los Laureles, Aldea Las Tomasas, Aldea Toloa, Aldea

Treintidos y medio, Sector sur de Villa Franca y sectores aledanos.