Pani busca imprimir cheques con medidas de seguridad

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las ventas en el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) bajaron y los resultados de la nueva administración -que ya lleva un año- no son los mejores.

EL HERALDO conversó con Patricia Asfura, directora del Pani, quien aseguró que “vamos para adelante y vamos a crecer, dejaremos un Pani sano y con metas establecidas”. A continuación la entrevista.

¿En qué condición encontró el Pani?

Las ventas en el Pani han venido bajando hace varios años, eso obedece a ventas de lotería clandestina y eso pues casi es imposible de poder erradicarlo a estas alturas, estamos viendo la manera de cómo mejorar con una nueva maquinaria, que no solo me imprima lotería nacional, sino que me dé otros beneficios para suplir en otras instituciones como cheques con medidas de seguridad, formularios para la Secretaría de Salud.

El año pasado estuve sola, este año sí se va a ver la diferencia en el Pani, los ingresos han bajado en una manera que no es catastrófica sino razonable.

¿Ha realizado una serie de contrataciones pese a que el Pani no pasa por un buen momento?

Por modalidad de contrato han entrado y salido personas, yo tuve un asistente personal porque no tenía subdirector y tampoco secretario personal, yo necesitaba un abogado que me viniera a revisar la documentación y se contrató a esa persona, luego se contrató otro asistente, todo aprobado por Finanzas con salarios que ya estaban presupuestados.

¿Encontró indicios de corrupción en el Pani?

No encontré indicios de corrupción.

¿Pero hay una auditoría en marcha por parte del TSC?

El TSC está aquí desde que vine, no han finalizado su análisis o auditoría, no hemos tenido reportes de ellos, sí nos han hecho recomendaciones en el área de auditoría, financiera, que mejoremos alguna información, cuadros de reportes y se les ha hecho caso.

¿Cómo es su relación con el sindicato, usted aceptó ser parte del contrato colectivo y los beneficios la convierten en juez y parte?

En la cláusula aparece que somos parte del contrato, antes estábamos excluidos pero el sindicato tuvo a bien incluirnos, si está beneficiado la parte patronal no lo veo como juez y parte, es justo, todos somos parte del Pani, conmigo no negociaron el contrato, fueron dos comisiones, una sindical y la otra patronal, cuando vine ya tenían negociado el 90 por ciento del contrato colectivo, yo firmo nada más la nota que va al Ministerio del Trabajo.

¿Va a modernizar el Pani?

Sí, se va hacer la licitación a nivel internacional para una nueva máquina de producción y también una nueva para el sorteo, se están cambiando las esferas, queremos tener una máquina de sorteos móvil, tenemos nuevos aliados estratégicos, se abrieron dos puntos más de ventas en Teupasenti y Puerto Cortés, estamos haciendo alianzas con bancos y comercios, se está sacando un producto con la banca privada, vamos para adelante y vamos a crecer, dejaremos un Pani sano y con metas establecidas