Marina Gaitán, la profesora que es reina de los números

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sus libros son un deleite para quienes aman los números, la docencia y el turismo local.

A lo largo de los últimos 32 años, a través de sus obras, doña Marina Ester Gaitán de Moya ha formado a estudiantes de todo el país, pero lo que muchos no saben es la valiente historia que hay detrás de la creación de estos valiosos ejemplares.

El proyecto de los libros

Todo comenzó cuando en 1987 doña Marina Gaitán sufrió un accidente que le ocasionó la perforación de su pulmón, lo que se convirtió en un obstáculo para ejercer su profesión y por un momento nubló su sueño de desarrollarse en el ámbito de la docencia.

Pero antes de caer en depresión o estancar sus aspiraciones, doña Marina sintió que era el momento justo para crear una estrategia diferente y seguir ejerciendo el arte de la enseñanza, por lo que decidió elaborar sus propias guías de estudio para enseñarles matemáticas a sus alumnos del Instituto Hibueras e Instituto San Francisco.

Las autoridades educativas la apoyaron y la motivaron a incluir teoría en sus guías, después de aquel incidente ella publicó la primera edición de sus libros de Matemáticas Marina Ester Gaitán de Moya, “para todo docente la voz es su principal herramienta, pero por mi problema de salud no podía dar clases porque me cansaba y fue así como Dios me dio fuerzas para hacer realidad este proyecto junto a mi familia”, confesó la autora del libro.

Su trabajo es reconocido por varios de sus colegas en los colegios y escuelas de todo el país.

Sus familiares han sido sus mejores aliados en este proyecto, ya que todo el proceso de elaboración, transcripción de textos, edición, revisión y empastado de sus libros es un proceso que le ha permitido involucrarlos de principio a fin, “antes usábamos mimeógrafo, una de mis hijas revisaba los textos, la otra los promocionaba y el resto ayudaba a empastar”, cuenta la maestra.

Actualmente sus libros son distribuidos en todos los departamentos del país, y es la única autora nacional cuyas obras están disponibles en idioma español e inglés.

