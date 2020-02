Zonas que no tendrán energía eléctrica este miércoles 5 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) realizará este miércoles 5 de febrero trabajos de mantenimiento en varias zonas del país.

Entre los sectores afectados están varias comunidades de Yoro, Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Comayagua.

Los cortes de energía serán entre las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde.

Miércoles 5 de febrero de 8:00 am a 4:00 pm en El Negrito y Tela

Aldea Las Delicias, Aldea Toyos, Aldea La 34, Aldea El Naranjo, Aldea El Aguacate, Aldea El Portillo, Delicias, Pajuiles Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las

Metalias, Aldea Planes.



Miércoles 5 de febrero de 8:30 am a 4:30 pm en Villanueva y Santa Bárbara

Aldea El Venado, Cahsa, Aldea El Aguacate, Aldea El Perico, Aldea Cola Blanca, Aldea La Laguna, San Isidro, Concepción Del Norte (Santa Barbara).



Miércoles 5 de febrero de 8:30 am a 4:00 pm en Santa Cruz de Yojoa y Meambar

Aldea El Olvido, Las Lomitas, Concepción, Balin, La Cañada, El Cantil, Empacadora 2000, San Isidro, Montecillo, Colonia Panacam, Granjas Avícolas, Casas Viejas, Zoológico Joya Grande, La Estribana, La Victoria, Las Delicias, Canchias.