Ricardo Álvarez dice que las muertes de líderes nacionalistas no son casualidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El designado presidencial Ricardo Álvarez usó su cuenta de Twitter para denunciar que los últimos asesinatos de tres dirigentes del Partido Nacional no "son coincidencia".



"No es casualidad, no es coincidencia, es un plan debidamente planificado", aseguró en un tuit escrito este martes en la red social.



El exacalde capitalino además lamentó que nadie resuelva la criminalidad. "1ero, Obdulio Licona, 2do Dago Villalta por la mañana, 3ro Marcial Martinez hace instantes. Todos mis amigos, todos grandes nacionalistas y hondureños. Si esto no lo resuelven, quiere decir que nada resolverán".



La muerte de Obdulio Licona, Dagoberto Villalta y Marcial Martínez ha conmocionado al Partido Nacional.



David Chávez y Rigoberto Chang Castillo también lamentaron la muerte de los nacionalistas y aseguraron que estos crímenes son un plan para intimidarlos.



Chávez manifestó a EL HERALDO que "en lo particular haré lo que tenga que hacer para dar con el paradero de estos criminales que mataron hoy (martes) a una persona inocente, que deja en luto al Partido Nacional".

Ola de crímenes

La primera muerte relacionada con líderes del partido de la estrella solitaria se registró el pasado 30 de enero en la colonia Villa Unión de la capital. Obdulio Licona fue acribillado a disparos frente a su vivienda.



EL HERALDO conoció que Licona Beltrand hizo pública mediante su cuenta de una red social una amenaza de la que habría sido objeto, a finales de 2019. En diciembre el dirigente nacionalista publicó que si algo le pasaba era por culpa de las personas que detallaba en la publicación, extremo que ahora está siendo investigado por los entes de investigación del Estado.

VEA: Escena del crimen de nacionalista acribillado en Villa Nueva



Cinco días después, la mañana de este martes fue asesinado Dagoberto Villalta frente a sus casa en la colonia Obrera.



De manera preliminar se conoció que hombres en motocicletas lo acribillaron a disparos frente a su vivienda.



Horas más tarde, se registró el tercer crimen contra un reconocido líder del Partido Nacional: Marcial Martínez fue ultimado en la colonia Villa Nueva de la capital.



El infortunado hombre realizaba trabajos del proyecto de alcantarillado en el sector tres, cuando fue atacado a balazos, según relato de vecinos.

Lamentan las muertes

El movimiento de Ricardo Álvarez, Salvemos Honduras, lamentó las muertes de los nacionalistas mediante de un comunicado.



"La organización que conformamos el movimiento Salvemos Honduras, invita a toda la familia nacionalista a nivel nacional a elevar sus oraciones por la recuperación de la paz en nuestras comunidades y acompañar a los dolientes por la irreparable pérdida de su familiar".



De igual manera, declararon tres días de duelo con suspensión de actividades públicas que habían preparado con su líder para celebrar su cumpleaños.