A dos años de prisión condenan al empresario Benjamín Bográn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A dos años y seis meses de cárcel fue condenado este miércoles el empresario sampedrano Benjamín Bográn, por el delito de cohecho pasivo impropio en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



A Bográn se le impusieron las penas accesorias de inhabilitación especial, que durarán el doble de tiempo de su condena en prisión.

El empresario también estaba señalado por el delito de lavado de activos, sin embargo, fue absuelto por unanimidad de votos.



La vocera del Poder Judicial explicó que no se acreditó el delito de lavado de activos porque lo que se advirtió en la prueba presentada por la Fiscalía, en el juicio oral y público, fue la intención de Brográn de recibir una coima de una empresa que había obtenido mediante licitación un contrato con el IHSS, sin embargo, ese dinero no fue introducido al sistema financiero o la economía nacional porque está congelado en un banco panameño.

Cumplió sentencia

El exdirectivo del IHSS recuperó su libertad el pasado 15 de septiembre de 2018, tras cumplir dos años en prisión por el millonario desfalco del Seguro Social.



Nicolás García Sorto, apoderado legal del empresario, informó que su defendido está "totalmente enfermo, bien imposibilitado. Está en tratamiento, los resultados son estables, pero es totalmente lamentable lo que está ocurriendo".



El abogado reveló que Bográn no escucha, no habla ni razona, por lo que no tiene sentido informarle sobre la sentencia emitida por los tribunales de justicia.

