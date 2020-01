Xiomara Castro dice tener méritos para liderar la alianza 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A dos días de haberse oficializado la precandidatura presidencial de Xiomara Castro, respaldada por cinco corrientes en el partido Libertad y Refundación (Libre), comenzaron a revelarse posiciones encontradas sobre si ella tiene o no los méritos para encabezar una eventual alianza de oposición.

La ex primera dama, que busca por tercer vez el solio presidencial, dijo que tiene todo “el derecho de encabezar la alianza” de oposición; sin embargo, el exdiputado Rasel Tomé, que lidera una de las corrientes que la apoyan, declaró que es muy prematuro hablar de conducir una alianza de oposición.

“Me parece muy prematuro adelantar quién debe encabezar una coalición, también decir si Libre puede ceder o encabezar una candidatura”, expresó Tomé, quien en el pasado se desligó del oficialismo de Libre pero, al no ganar nada, ahora volvió y tiene asegurada una posición en las planillas de diputados por Francisco Morazán.

Castro reveló en el programa “30/30” que si ella no encabeza la fórmula presencial de una alianza de oposición que surja del consenso, su partido está proponiendo que se tome como referencia el número de votos que individualmente saque cada precandidato en las elecciones primarias.

En las primarias del 12 de marzo de 2017 el presidenciable liberal Luis Zelaya obtuvo 344,431 votos mientras que Xiomara Castro registró 401,474 votos. La sumatoria por partido favoreció al Partido Liberal con 700,861 votos mientras que Libre obtuvo 461,825.



El familión, ¿la causa?

Una de las causas por las cuales los ahora precandidatos presidenciales, Wilfredo Méndez y Carlos Eduardo Reina, decidieron no respaldar a Castro es porque no se les ofreció posiciones privilegiadas entre los candidatos a diputados por Francisco Morazán. Fuentes vinculadas a este partido de izquierda revelaron que las primeras posiciones están reservadas para Hortensia Zelaya (“La Pichu”) y Héctor Manuel Zelaya, el hijo mayor del expresidente Manuel Zelaya, coordinador general del partido que surgió a la palestra pública tras el golpe de Estado de 2009.