Zonas de Honduras sin electricidad este miércoles 22 de enero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varios sectores del Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Bárbara estarán sin electricidad este miércoles 22 de enero de 2020.



Lo anterior lo informó al Empresa Energía Honduras, quien justificó trabajos de mantenimiento en los sectores donde se registrará la interrupción.



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Residencial San Ignacio

Colonia 3 Caminos

Palmeras de San Ignacio

Colonia Luis Landa

Florencia Norte

Florencia Sur



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 12:00 M)

Colonia San José

Colonia Buenos Amigos

Colonia Montefresco Este

Colonia Jerusalem

Colonia Villa Ernestina

Colonia Guillén

Colonia Islas del Progreso

Residencial Villa Olímpica

Colonia Perfecto Vásquez

Colonia Brisas del Merendón

Brisas del Campo

Colonia Miguel Ángel Pavón

Estadio Olímpico

Proteínas

Jopafer

Edifico Corte Suprema de Justicia



SANTA BÁRBARA (8:30 AM a 4:00 PM)

Farolito

La Zona

Los Bancos

Gualjoco

Galeras

La Cuesta

Santa Rita de Oriente

El Aguacatal

Gualsimaca

Los Naranjos

Altos de Galera

Rodeo

Suyapa

Las Linas

Las 22

San Gaspar

Los Anises

Diálisis de Honduras.