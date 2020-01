30 días duraron las lámparas del programa Honduras Brillas, denuncia el CNA

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva línea de investigación contra funcionarios y exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que habría afectado las finanzas del Estado de Honduras en 97, 000,000 millones de lempiras, fue presentada este martes por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).



La nueva acusación, denominada "Las luminarias de la corrupción y obscuridad", fue entregada a la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).

A través de un comunicado, el CNA explica que el caso es por un contrato con una compañía colombiana para la compra de 56, 000 lámparas LED que iban a ser instaladas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, como parte del programa de iluminación "Honduras Brillas".



De acuerdo con el ente investigador, la funcionarios cumplieron con el proceso de licitación, donde participaron cinco empresa.



No obstante, fue el consorcio colombiano, que no es identificado, quien ofreció el mejor precio, sin embargo, le vendió al Estado lámparas de mala calidad, las cuales solo duraron 30 días, debido a la filtración de agua.



Asimismo, el CNA descubrió que por la compra de las lámparas, la empresa que ganó la licitación no entregó la garantía de calidad.



El CNA constató que la empresa "en ningún momento fue requerida ni por quien suscribió el contrato al momento de su firma, ni mucho menos por la comisión evaluadora o el administrador del contrato".



Lo anterior provocó que el gobierno de Honduras no pueda solicitar el cambio de las lámparas y la ejecución de la correspondiente garantía.

El ente investigador también señala que los fondos destinados para la compra de las lámparas fueron trasladados de "manera misteriosa" de la ENEE a la administración de la Tasa de Seguridad, la cual está protegida bajo la Ley de secretos.