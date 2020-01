Hay indicios que 19 empresas hacen hurto de energía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 19 empresas consideradas como “altos consumidores” presentan indicios que participan en hurto de energía eléctrica.

La mañana de ayer inició a nivel nacional el operativo denominado Chaac, que en la mitología maya significa dios del trueno, con el que busca atacar el hurto de energía eléctrica.

Mirian Guzmán, miembro de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), manifestó que la estatal no puede seguir sosteniendo unas finanzas en rojo, cuyo gran porcentaje deviene por las pérdidas no técnicas, ya sea por hurto o mora. Los cortes van independientemente de quien se trate, sea público o privado.

LEA: Wilson Berríos será sometido a una segunda cirugía este martes

La funcionaria detalló que con el operativo Chaac continúan esta semana las acciones para detectar y combatir el hurto de energía y recuperar una mora de 532 millones de lempiras en la primera etapa de la operación llevada a cabo de manera conjunta entre la Comisión Interventora, la Fuerza Nacional Antievasión y la Empresa Energía Honduras (EEH).

“Un total de 19 empresas con indicios de hurto son el objetivo de este lunes (ayer)”, aseguró.

Atípico

“Estos altos consumidores tienen un comportamiento atípico en su consumo de energía, identificados de acuerdo a un análisis de riesgo que se hizo y otra información adicional que se tiene”, detalló.

Recalcó que el operativo que se lleva a cabo a nivel nacional “se concentrará en la recuperación de la mora que, según la información proporcionada por EEH, reflejan algunas instituciones del Estado”.

ADEMÁS: Honduras designa a Hezbolá como grupo terrorista

“No es comprensible por qué algunas instituciones del gobierno estén reflejando moras millonarias con más de 36 meses en deuda, ya que a nuestras instituciones se nos provee anualmente de la cantidad necesaria para cubrir el costo de los servicios públicos”, manifestó la presidenta de la interventora.

“Al final creo que todos debemos dar el ejemplo y si en casa no estamos al día, pues por allí comenzaremos a cortar el servicio de energía”, dijo. Para no dejar dudas de la imparcialidad con la que se está manejando la recuperación de la mora, la funcionaria dijo: “hemos asumido con responsabilidad esta labor y no estamos privilegiando de ninguna manera a nadie, sean estos del sector privado o sean estos del sector público”.