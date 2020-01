Impiden la salida de 63 menores no acompañados que iban en caravana

Lolis María Salas, titular de la Dinaf, informó que los menores viajaban no acompañados por sus padres u otro familiar.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A un total de 63 menores de edad que viajaban sin sus padres en la caravana hacia Estados Unidos no se les permitió la salida del país por los puntos fronterizos con Guatemala y están siendo atendidos por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

Lolis María Salas, titular de la Dinaf, informó que los menores viajaban no acompañados por sus padres u otro familiar.

La funcionaria dio a conocer que de acuerdo con el informe de la Regional de Occidente, 56 menores, que oscilan entre los 12 y 17 años, fueron abordados en la frontera de Agua Caliente en Ocotepeque. Mientras que en El Florido, Copán, se contabilizan siete.

GRÁFICOS: México, un embudo para los migrantes hondureños

Todos han sido trasladados al Centro de Atención de Niñez y Familia Migrante Belén, ubicado en San Pedro Sula, donde se les brindan atenciones psicológicas, sociales y jurídicas. Equipos especializados en protección a la niñez investigan cada caso a fin de determinar si es factible el reintegro a sus núcleos familiares.

Los 63 menores a los que no se les permitió continuar en la caravana proceden de diferentes sectores del país y se coordina con las seis oficinas regionales ubicadas en Tegucigalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Comayagua, San Pedro Sula y La Ceiba para realizar el traslado de los menores.

ADEMÁS: Migrantes hondureños rompen cerco policial en frontera de Guatemala

No podrán entrar

El embajador de México en Tegucigalpa, David Jiménez Gonzales, quien participó la mañana de ayer en un acto en Casa Presidencial, al ser consultado sobre la caravana, dijo: “Todo aquel que no cumpla con la ley, no podrá entrar al territorio nacional”.

“Si no tienen los requisitos que establece nuestra ley migratoria y no tienen visas, no podrán entrar. Solo los que cumplan con la ley, esa es la opción como en cualquier otro país que exige que se cumpla y se respeten sus leyes y es lo mismo que está haciendo México”, recalcó.

En relación al tratamiento que darán a los migrantes dio a conocer que “aquellos que hayan cometido algún delito o una conducta antisocial serán sancionados sin distinción alguna, y aquellos que no cumplan con los requisitos que establecen las leyes migratorias para entrar a nuestro país no podrán hacerlo”.

TAMBIÉN: Anuncian nueve consulados móviles simultáneos en EUA

“Las instrucciones que tenemos de nuestro gobierno es que cumplamos estrictamente con lo que establecen nuestras leyes. Si cumplen los requisitos, les hemos extendido visas a los hondureños, en la embajada se han dado visas a aquellos que cumplen con los requisitos que establece la ley. El punto es que cumplan con las leyes y si no cumplen están en una situación irregular”, enfatizó.

Rompen barrera

Ayer la caravana migrante, que salió de San Pedro Sula la madrugada del miércoles, rompió una barrera policial en la frontera de Guatemala para unirse a cientos de compatriotas que salieron en caravana rumbo a Estados Unidos, huyendo de la pobreza y violencia.

Los migrantes, que portaban una Bandera grande de Honduras al frente, superaron sin mayores incidentes el cerco policial para cruzar el puesto fronterizo guatemalteco de Agua Caliente sin hacer el trámite migratorio.

Las autoridades guatemaltecas informaron que hasta el momento 1,350 hondureños habían presentado la documentación requerida para pasar por Agua Caliente y el puesto fronterizo de El Cinchado.

ADEMÁS: México le cerrará el paso a la caravana migrante que salió de Honduras

Aleyda Cerrato, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) del departamento nororiental de Izabal, explicó que los migrantes que ingresaron a Guatemala por El Cinchado se dispersaron por la carretera al paso fronterizo del selvático departamento de Petén, colindante con México.