Conozca las opciones para adquirir útiles escolares baratos

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A 15 días para que comience la carrera del conocimiento que debe superar los 200 días de clases, los estudiantes deben estar listos con sus implementos.

En cada inicio del año lectivo hay una nueva aventura y con ello los padres de familia tienen el reto de realizar una inversión para adquirir los útiles escolares; si tienen varios hijos, es mayor.

A centenares de ellos se les complica porque los costos de los útiles pueden ser elevados en ciertas tiendas o mercados.

No obstante, si usted quiere ahorrar entre 10 y 100 lempiras puede abocarse a las ferias escolares. Estas estarán disponibles a partir del 31 de enero y durante el mes de febrero para que los alumnos estén preparados para sus clases.

Las ferias se realizarán en puntos establecidos de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, y Gracias, Lempira, donde los padres encontrarán opciones más accesibles para su bolsillo.

Las bolsas escolares son avaladas por la Secretaría de Educación y los maestros deben apegarse a ella, no deben pedir más de lo establecido.

Para ofrecer mejores precios a la población con respecto a las ofertas del mercado, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, casas distribuidoras y microempresarios de útiles escolares, calzado y uniformes llegaron a un acuerdo.

Los paquetes básicos de útiles escolares estarán disponibles en los establecimientos de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), las 11 ferias de ahorro del Lempirita y en los dos Megasupro.

Cada paquete denominado “Paquestudies” se clasifica según el nivel académico, prebásica, básica y media.

Para el nivel de prebásica el paquete tiene un valor de 65 lempiras. Para básica, de primero a tercer grado, tiene un valor de 121 lempiras y de cuarto a sexto grado tiene un costo de 176 lempiras. Asimismo, para los grados de séptimo a noveno tiene un costo de 229 lempiras. Mientras que el paquete para el nivel medio cuesta 218 lempiras. El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, señaló que esperan una matrícula de más de dos millones de lempiras en el sistema educativo.

Supervisión

El departamento de verificación y vigilancia de mercados de la Dirección de Protección al Consumidor supervisará a diario que se respeten los precios de los útiles escolares para que no se alteren.

“Hay diferentes kits escolares y los precios andan entre un 25 hasta un 35 por ciento más baratos y en los uniformes anda un ahorro hasta de 50 por ciento”, señaló Mario Castejón, director general de la Dirección de Protección del Consumidor.

Agregó que van a estar en los mercados para observar que no haya especulación, que los precios no se alteren y si en algún lugar ocurre, pondrán una paralela con mejores precios.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Andrés Martínez, aseguró: “Lo que se tiene que hacer es buscar que el padre obtenga una mejor calidad del producto, un buen paquete escolar que cumpla con las necesidades del alumno y lo otro es lo de los precios, porque a veces se encuentran productos mejores en los mercados populares que los mismos paquetes en las tiendas”.

El 1 de febrero inician las clases

El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, anunció que el 1 de febrero comenzarían las clases en el sistema educativo nacional.



Llamó a los padres de familia a que no deben presentar la partida de nacimiento si el alumno ya está inscrito.



Ese requisito solo aplica para los alumnos de primer ingreso y para los que van a ser reinsertados al sistema.



Para este año lectivo se espera que la matrícula de alumnos supere los dos millones de estudiantes. En noviembre algunos centros educativos realizaron el proceso de prematrícula. En los meses de diciembre y enero ahora no se realizan trámites administrativos. Eso se debe a que las autoridades educativas y los representantes de cuatro colegios magisteriales acordaron que se respeten las vacaciones de los docentes.



Los alumnos que no estén matriculados deben asistir el 1 de febrero a su centro educativo y ese mismo día sus padres pueden matricularlo.