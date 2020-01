Las ventas de la lotería Mayor tampoco levantan

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) no solo “la chica” enfrenta resultados negativos pues la Lotería Mayor también refleja un raquítico crecimiento en 2019.



La institución pública ha sido víctima de diversos actos irregulares que han debilitado sus finanzas.



En 2019 hasta el mes de noviembre, de 550 mil boletos que se imprimieron solo se vendieron 186,434. Eso dejó una ganancia para la institución de 19.4 millones de lempiras, equivalente a un 34 por ciento de ventas.

Los 363,566 boletos restantes fueron devueltos, es decir, la gente no los compró, lo que significó un impacto de 38 millones de lempiras que no obtuvo el Pani.



Si lo comparamos con el movimiento de ventas hasta noviembre de 2018, se registró la venta de 166,629 boletos de 550 mil que se emitieron.



Eso dejó una ganancia a la institución pública por 16.7 millones de lempiras, lo que representa el 33 por ciento del total de ventas que se esperaban.



Mientras que 397,803 no lograron venderse, eso implicó que no ingresaran a las cuentas del Pani un total de 41.6 millones de lempiras, es decir, 71 por ciento del total de ventas.

Problemática

EL HERALDO tuvo acceso a documentos por medio del Portal de Transparencia del Pani y constató que la Lotería Menor de Honduras, “la chica”, ha reportado bajas en sus ventas.



El 2019 en relación con el 2018 hubo una pérdida de 16.2 millones de lempiras.



Asimismo, aumentos de salarios en puestos ejecutivos, contratos con jugosos sueldos y estrategias de publicidad fallidas son parte de las deficiencias que sigue teniendo la institución.