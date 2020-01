La interventora debe trabajar en la reducción de pérdidas no técnicas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para los productores de energía eléctrica es importante que se trabaje en la reducción de las pérdidas que se registran a diario a nivel nacional.



Salomón Ordóñez, presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), indicó que apoyarán a la recién nombrada comisión interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) siempre y cuando se siga el plan establecido para rehabilitar el sector de energía.



Ordóñez conversó con EL HERALDO y a continuación sus consideraciones.

LEA: Los líderes de la confianza y la esperanza



¿Cómo ve la medida de intervenir la ENEE?

Independientemente de la comisión interventora, lo que estamos pidiendo es que quien esté al mando del sector de energía eléctrica en la ENEE siga el plan ya establecido para rehabilitar el sector, para recuperar los problemas financieros de la ENEE como las pérdidas.



Ese plan ya fue concertado por el sector privado y sector público y además con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el mismo gabinete económico, se debe seguir con ese plan.



Si la junta interventora viene a expeditar ese plan, que pareciera que ya comenzó a hacerlo, porque hemos venido señalando desde hace tres años que el problema son las pérdidas y es lo primero que hay que atacar.



¿Qué posición tomarán con la junta interventora?

El plan tiene su origen en un acuerdo que firmó el sector privado con el presidente Juan Orlando Hernández en octubre de 2018.

Si se sigue el plan ya establecido, donde ya están las medidas claras de modernizar el sector de energía eléctrica de Honduras, nosotros estamos dispuestos a colaborar con la junta interventora.



¿Cuál debe ser la ruta que debe seguir la interventora?

El punto toral es lo que ya hicieron hoy (ayer), comenzar a trabajar arduamente en la reducción de las pérdidas no técnicas, básicamente robos, porque esto ha estado representando para la ENEE una fuga de fondos que supera los 5,000 millones de lempiras cada año y eso es demasiado. Lo que se está haciendo es un buen inicio de ejecución del plan, esa es la ruta que debería seguir la interventora.



¿En qué otros aspectos debe trabajar la entidad?

Implementar las medidas que se refieren a la Ley General de la Industria Eléctrica que fue aprobada en 2014 y que se implemente con todos sus componentes.

La más importante es la separación de la ENEE en tres empresas sociedades anónimas, que está previsto y fue aprobado por el Congreso Nacional pero desde 2014 no se hace.



¿Es posible rescatar la institución?

Sí es posible, requiere de mucha disciplina y conciencia que no se va a resolver a corto plazo, tomará varios años recuperar la ENEE pero sí se puede si se mantiene la disciplina y si no se politiza el proceso, puede ser hasta cinco años.