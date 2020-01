Declaran culpables a seis exdirectivos del Inprema

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción encontró culpables a seis exdirectivos del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).

Se trata de los señores Pedro Arnaldo Pinto, hallado culpable de malversación de caudales públicos, Milton Bardales, Saturnino Sánchez, Óscar Recarte, Lorenzo Cálix y Roberto Darío Cardona, encontrados culpables de abuso de autoridad.

Los exdirectivos emitieron en 2008 un decreto para la contratación de una empresa de construcción para el proyecto de pavimentación de una calle de la residencial La Cañada en Tegucigalpa, con una inversión de 16.9 millones a inicios de 2008.

Pero en junio de ese mismo año se realizó una modificación al contrato por un aumento de casi 2.5 millones de lempiras, a la vez que se hizo efectivo un adéndum, cambiando el valor a 20.7 millones de lempiras, cuatro millones más de lo acordado inicialmente.

En su sentencia, los jueces señalaron que el señor Pedro Pinto, en su condición de secretario general, no presentó el contrato de reparación de las calles a los miembros del directorio del Inprema para la aprobación, por lo que ellos no conocían el alcance del mismo. Los acusados violentaron la Ley de Contratación del Estado al no llevar el proceso a una licitación, contratando directamente la empresa.

Tras conocer la sentencia, el exdirigente magisterial Óscar Recarte señaló que “el proceso se va a continuar con la casación, nosotros hemos estado expuestos a esto durante ocho años y vamos a continuar. No se comparte la decisión, porque es injusto que por levantar la mano para que se favorezca a los profesores se nos esté acusando de abuso de autoridad”.

En este proceso fueron absueltos de toda responsabilidad penal los señores Moisés Perdomo, Mario Alberto Bátrez, óscar Rubí y René Elizabeth Gutiérrez. En el expediente fue acusado el exministro de Educación, Alejandro Ventura, pero falleció el año pasado.

La audiencia de individualización de la pena fue programada por el tribunal de sentencia para el 30 de enero a las 9:30 de la mañana.