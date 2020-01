Piden 18 años de cárcel para el subcomisionado Jorge Alberto Barrlaga

La Fiscalía solicitó 18 años de cárcel contra el ex subcomisionado Jorge Alberto Barralaga. Foto: EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público solicitó este martes 18 años de prisión contra el subcomisionado de la Policía Nacional, Jorgue Alberto Barralaga Hernández.



Asimismo, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel contra Montse Paola Fraga Duarte, esposa del narcotraficante Wilter Blanco.



El ex subcomisionado y la esposa del narcotraficante fueron declarados culpables de lavado de activos el 26 de noviembre de 2019, tras concluir el juicio oral y público.



Las autoridades le aseguraron al clan Barralaga, unos 235 bienes muebles e inmuebles y productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias, mismos que se ejecutaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017.



Por este caso también son vinculados José Santiago Barralaga Hernández (prófugo de la justicia y hermano del ex jerarca policial), Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo de la justicia e hijo del ex subcomisionado), Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez (esposa y cuñada, de forma respectiva, de Jorge Alberto Barralaga Hernández) y Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos y esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera).

LEA TAMBIÉN: Un muerto deja accidente en la carretera de occidente